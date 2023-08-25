ترامب يحدد ساعة تسليم نفسه للسجن

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أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه سيسلم نفسه لسجن فولتون بولاية جورجيا، اليوم (الخميس) عند الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي (23:30 بتوقيت جرينيتش).
وكتب ترامب منشورًا بهذا الصدد في موقع تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي: شاهد مقابلتي 231 مليون شخص، وهذا الفيديو هو الأكثر انتشارًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ويزيد عدد مشاهداته على “السوبر بول” بضعفين! ولكنني أعتذر، إذ أضطر للتوجه إلى أتلانتا بولاية جورجيا، التي وصلت فيها جرائم القتل والجرائم العنيفة إلى مستويات غير مسبوقة، ليعتقلوني بسبب المدعية العامة المؤسفة اليسارية المتطرفة فاني ويليس”.
واعتبر ترامب أن سبب اعتقاله اتصال هاتفي طبيعي وكذلك امتلاكي ما يكفي من الشجاعة للوقوف ضد تزوير نتائج الانتخابات.
وكانت المحكمة في ولاية جورجيا قد وجهت إلى ترامب و18 آخرين من مساعديه اتهامًا بالتآمر من أجل إلغاء نتائج الانتخابات عام 2020.
ومن المتوقع أن يسلم ترامب نفسه لسجن فولتون طوعًا، ثم سيتم الإفراج عنه بكفالة قدرها 200 ألف دولار.
وفي حال إدانته في القضية، قد يواجه ترامب عقوبة أقصاها السجن 20 عامًا.