ترامب يدفع ببراءته من قضية انتخابات جورجيا

نفى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اتهامات موجهة له بالتآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا عام 2020.

وأفادت وثيقة قضائية صدرت، اليوم الخميس، بأن ترامب دفع بأنه غير مذنب في قضية تغيير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

انتخابات جورجيا

تعد هذه القضية الأخطر من بين أربع قضايا جنائية يواجهها ترامب وأسفرت عن توجيه عشرات التهم ضده، بما في ذلك مزاعم بأنه أخفى مدفوعات مالية لنجمة أفلام إباحية.

ونظرا لخطورة القضية، سلّم ترامب نفسه إلى سجن فولتون في ولاية جورجيا في سابقة تاريخية على خلفية هذه القضية.

فيما نشرت وسائل إعلام أمريكية لصورة الجنائية لدونالد ترامب، وهي الصورة الجنائية الأولى لرئيس أمريكي سابق.

كما تم تحديد موعدي محاكمتين لترامب في نيويورك وفلوريدا في مارس ومايو على التوالي قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر 2024، أما المحاكمة المتعلقة بالتلاعب بالانتخابات في جورجيا فلم يتم تحديد موعدها بعد.

من جانبه، قال ترامب إن الاتهامات المتصلة بقضية ولاية جورجيا محاولة ذات دوافع سياسية لعرقلة حملة إعادة انتخابه.