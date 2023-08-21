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ترامب يرفض مواجهة منافسيه الجمهوريين في أول مناظرة رئاسية

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٢ صباحاً
ترامب يرفض مواجهة منافسيه الجمهوريين في أول مناظرة رئاسية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه لن يخوض أول مناظرة رئاسية للجمهوريين في الانتخابات التمهيدية، يوم الأربعاء المقبل.

مقاطعة مناظرات الجمهوريين

وكتب ترامب عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص به “تروث سوشيال”: “يعرف الجمهور من أنا، وما مدى رئاستي الناجحة، لذلك لن أقوم بخوض مناظرات رئاسية”، بحسب “أسوشيتد برس”.

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ولم يوضح ترامب ما إذا كان يخطط لمقاطعة كل المناظرات الرئاسية أم لا. وقال الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظًّا في الحزب الجمهوري: إنه لم يرَ شيئًا إيجابيًّا في الانضمام إلى مناظرة منافسيه من الحزب الجمهوري أمام الجماهير، لأول مرة في ميلووكي الأربعاء المقبل؛ نظرًا لأنه يتمتع بموقع متقدم في استطلاعات السباق الرئاسي.

ترامب يتقدم على منافسيه

أظهرت نتائج استطلاع للرأي في الولايات المتحدة، أن 62% من الجمهوريين يريدون أن يمثلهم ترامب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ولفت الاستطلاع الذي أجرته شبكة CBS بالشراكة مع مؤسسة YouGov، إلى أنه بالرغم من الصعوبات القانونية التي يواجهها ترامب، إلا أنه يتقدم على منافسيه عدة مرات في التصنيفات الشعبية بين الناخبين الجمهوريين، الذين سيحددون من سيمثل حزبهم خلال الانتخابات الرئاسية عام 2024.

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