ترامب يسلم نفسه للسجن طواعية حفظًا لماء الوجه

من المتوقع أن يسافر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى جورجيا ليُسلم نفسه في سجن مقاطعة فولتون مساء الخميس، وهو السجن المعروف أيضًا بـ رايس ستريت، بحسب مكتب المسؤول الأمني المحلي للمقاطعة.

موعد التسليم

وقالت شبكة سي إن إن، نقلًا عن مصدر لم تسمه: إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سوف يسلم نفسه لولاية جورجيا يوم الخميس، حيث تم توجيه اتهامات جنائية ضده.

من المعروف أن المهلة المعطاة لترامب تنتهي يوم الجمعة، هذا ويواجه البالغ 77 عامًا والمتّهمون الـ18 معه، اتّهامات بالتلاعب بنتيجة الانتخابات في ولاية جورجيا في 2020، من خلال الضغط على مسؤولي ولاية.

وحددت المدعية العامة في مقاطعة فولتون، فاني ويليس، يوم 25 أغسطس الموعد الأقصى لترامب والمتهمين الآخرين لتسليم أنفسهم طوعًا، حيث ستكون تلك رابع مرة يسلم فيها نفسه للسلطات، منذ شهر إبريل الماضي.

صورة جنائية

وعلى الرغم من أن ترامب تمكّن حتى الآن من تفادي إجراءات التوقيف الكلاسيكية التي تشمل أخذ البصمات والتقاط صورتين واحدة من الأمام وأخرى من الجانب، فإنّ ولاية جورجيا قد تطبّق هذه الإجراءات على ترامب بصرامة أكبر، وذلك قبل إطلاق سراحه بكفالة، والتي حدّدت بـ200 ألف دولار في قضية ترامب.

وحدد محامي الرئيس السابق قيمة الكفالة 200 ألف دولار، بالاتفاق مع المدعية العامة لمقاطعة فولتون في جورجيا.

ويتخذ فريق ترامب الترتيبات اللازمة له للتحدث إلى الصحفيين المسافرين معه في جورجيا، ومن المتوقع أن يتلقى ترامب أسئلة من الصحفيين بعد استدعائه في واشنطن العاصمة في وقت سابق من هذا الشهر.

4 محاكمات جنائية

وفي سياق المحاكمات الثلاث السابقة، سلم ترامب نفسه للسلطات التي احتجزته رسميًّا وأفرجت عنه بسرعة دون شروط تقييدية بعد جلسة محكمة رفض فيها الرئيس السابق الاعتراف بذنبه.

وسبق أن وُجّهت لترامب تهم جنائية في 3 قضايا منفصلة، وقد مَثُل في الأشهر الأخيرة أمام القضاء في كلّ من نيويورك وميامي وواشنطن.

ويواجه ترامب 4 محاكمات جنائية، بينما يسعى للعودة إلى البيت الأبيض من خلال خوض الانتخابات المقبلة، ووُجهت لائحة اتهام إلى ترامب في جورجيا بعد تحقيق استغرق عامين في سلسلة من الجرائم الانتخابية المحتملة في الولاية.

سلموا أنفسهم

وسلم اثنان من المتّهمين في قضية التلاعب بالنتائج، محامي ترامب جون إيستمان وسكوت هول وهو كفيل، نفسيهما لسجن مقاطعة فولتن الثلاثاء وأطلق سراحهما بكفالة.

كما أعلن رودي جولياني المحامي السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تسليم نفسه، مساء اليوم الأربعاء، قبل موعد تسليم ترامب نفسه غدًا الخميس للسلطات الأمريكية في ولاية جورجيا.

ونفى جولياني، أن يكون قد ساعد ترامب في قضية التدخل لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا في 2020، بينما يستعد لتسليم نفسه للسلطات في ولاية أتلانتا حيث سيحاكم مع الرئيس السابق ومتهمين آخرين في هذه القضية، وفقًا لما نشرته شبكة CNN الأمريكية.

سجن سيئ السمعة

ويقع سجن فولتون وسط أتلانتا، وهو سجن سيئ السمعة؛ بسبب طريقة معاملته للسجناء، حيث فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا بشأن الظروف الصحية والإنسانية السيئة فيه، مشيرة إلى الزنزانات القذرة وأحداث العنف، حسبما أفاد موقع فوربس.