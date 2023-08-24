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لتمثيل ترامب في قضية فولتون

ترامب يستبدل كبير محاميه في جورجيا قبل ساعات من تسليم نفسه

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٧ مساءً
ترامب يستبدل كبير محاميه في جورجيا قبل ساعات من تسليم نفسه
المواطن - فريق التحرير

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أفادت شبكة سي إن إن، بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قرر استبدال كبير محاميه في جورجيا، وذلك قبل ساعات من موعد تسليمه نفسه لسلطات الولاية.

تمثيل الرئيس السابق

وبحسب الشبكة، استبدل ترامب، درو فيندلينغ، بالمحامي ستيفن سادو، وذكرت الشبكة أن سادو قدم أوراقًا، صباح الخميس، لتمثيل الرئيس السابق رسميًّا في القضية.

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وسادو هو محامٍ يقيم في أتلانتا، ويشير ملفه الشخصي إلى أنه مستشار خاص للشخصيات الكبيرة، ومتخصص في الدفاع القانوني رفيع المستوى.

وبهذا القرار، يضيف ترامب محاميًا سبق له أن تحدى قانون (RICO) المتعلق بقضايا فساد المنظمات في جورجيا، والذي بموجبه يحاكم ترامب والمتهمون الـ 18 معه.

وذكرت سي إن إن نقلًا عن مصدر مقرب من ترامب إلى أن قرار الأخير لا يتعلق بأداء فيندلينغ. فيما قال مصدر آخر مطلع: إن سادو أفضل محامي دفاع جنائي في جورجيا.

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أفضل محامي

وأشار مصدر مقرب من ترامب إلى أن الأمر لا يتعلق بأداء فيندلينغ، بينما وصفه مصدر آخر مطلع على سادو بأنه أفضل محامي دفاع جنائي في جورجيا.

ونقلت الشبكة الإخبارية الأمريكية عن سادو قوله: لقد تم تعييني لتمثيل الرئيس ترامب في قضية مقاطعة فولتون، جورجيا. ولم يكن ينبغي توجيه الاتهام إلى الرئيس على الإطلاق.

وأردف في بيان: إنه (ترامب) بريء من جميع التهم الموجهة إليه.. نحن نتطلع إلى رفض القضية، أو، إذا لزم الأمر، إلى هيئة محلفين غير متحيزة ومنفتحة تجد أن الرئيس غير مذنب. إن الملاحقات القضائية التي تهدف إلى تعزيز أو خدمة طموحات المعارضين السياسيين للرئيس ومهنهم ليس لها مكان في نظامنا القضائي.

لحظة وصول ترامب للمحكمة

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