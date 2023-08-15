ترامب يعد مفاجأة جديدة للدفع ببراءته من تهمة تزوير الانتخابات

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وعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بنشر تقرير جديد وأدلة لا يمكن دحضها بشأن تهمة تزوير انتخابات جورجيا، والتي بدورها ستسقط جميع التهم الموجهة إليه وضد 18 متهمًا بعد لائحة الاتهام الرابعة الموجهة إليه.
وتتهم لائحة الاتهام ترامب و 18 آخرين، من بينهم رودي جولياني، محاميه الشخصي السابق، ومارك ميدوز، رئيس مكتبه، بتهمة تزوير الانتخابات، فيما أعلن ترامب أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي للدفع ببراءته من كل التهم الموجهة إليه.
وأعلن الرئيس السابق، عبر منصته Truth Social أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في منزله في بيدمينستر، نيو جيرسي، الأسبوع المقبل بعد ظهوره الأول المتوقع يوم الجمعة في جورجيا، بحسب “ديلي ميل”.
يكاد يكون هناك تقرير كبير ومعقد ومفصل ولكن لا يمكن دحضه عن تزوير الانتخابات الرئاسية الذي حدث في جورجيا عام 2020، وسوف يعلنه ترامب في مؤتمر صحفي كبير في الساعة 11:00 صباحًا. يوم الاثنين المقبل في بيدمينستر، بنيو جيرسي.
وندد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الثلاثاء بالاتهامات الموجهة إليه في جورجيا بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في هذه الولاية معتبرًا أنها زائفة.
وكتب ترامب، المرشح لنيل تمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024، عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” معلقًا على لائحة الاتهام الصادرة بحقه: “تبدو لي زائفة!”.
وأضاف: “لماذا لم يوجهوا التهمة لي قبل سنتين ونصف؟ لأنهم يريدون القيام بذلك وسط حملتي السياسية”.
وكان القضاء في ولاية جورجيا الأمريكية قد وجه يوم الاثنين إلى ترامب و18 شخصا آخرين تهمة الابتزاز وارتكاب عدد من الجرائم سعياً لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية الرئيسية.
كما ندد محامو ترامب في بيان بـ “تسريب لائحة اتهام مزعومة ومبكرة قبل إدلاء الشهود بإفاداتهم أو قبل مداولات هيئة المحلفين الكبرى” منددين بآلية “غير دستورية تشوبها أخطاء”. وهذه لائحة الاتهام الرابعة التي توجه لترامب هذا العام. وقد نفى جميع التهم الموجهة إليه.
وأطلقت مدعية مقاطعة فولتون فاني ويليس، التحقيق في فبراير/شباط 2021 حول مزاعم تدخل ترامب وشركائه في الانتخابات.
وأمهلت المدعية العامة في مقاطعة فولتون، فاني ويليس، خلال مؤتمر صحفي في أتلانتا، ترامب والمتهمين الآخرين في القضية، 10 أيام لتسليم أنفسهم طوعًا للسلطات.
وذكرت ويليس خلال المؤتمر الصحفي أنها تمهل المتهمين وبينهم رئيس الموظفين السابق في البيت الأبيض مارك ميدوز، ومحامي ترامب الشخصي، رودي جولياني، ومساعدون آخرون، حتى 25 أغسطس لتسليم أنفسهم.
واستندت المدعية العامة في مقاطعة فولتون في توجيهها الاتهام إلى ترامب والأشخاص الـ18 المشمولين في القضية إلى قانون المنظمات الفاسدة والممارِسة للابتزاز المعروف اختصارًا بقانون ريكو، وهو مطبق في جورجيا وينص على عقوبات بالسجن من خمسة إلى عشرين عامًا.