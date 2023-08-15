Icon

ترامب يعد مفاجأة جديدة للدفع ببراءته من تهمة تزوير الانتخابات Icon شرطي أمريكي يطلق النار على شخص بسبب قلم Icon إلزام المذيعات بالزي الساتر والمظهر المحتشم Icon المشاغب نيمار .. لم يف مع برشلونة ويتحدى رونالدو من جديد في السعودية Icon وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن Icon وظائف شاغرة بفروع مكاتب البنك الإسلامي Icon القضاء الأمريكي يمهل ترامب 10 أيام لتسليم نفسه طواعية Icon المقاصف المدرسية وراء انتشار السمنة بين الأطفال Icon وظائف شاغرة لدى الفطيم القابضة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
سيعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الاثنين المقبل

ترامب يعد مفاجأة جديدة للدفع ببراءته من تهمة تزوير الانتخابات

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٠ مساءً
ترامب يعد مفاجأة جديدة للدفع ببراءته من تهمة تزوير الانتخابات
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

وعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بنشر تقرير جديد وأدلة لا يمكن دحضها بشأن تهمة تزوير انتخابات جورجيا، والتي بدورها ستسقط جميع التهم الموجهة إليه وضد 18 متهمًا بعد لائحة الاتهام الرابعة الموجهة إليه.

مؤتمر صحفي لترامب

وتتهم لائحة الاتهام ترامب و 18 آخرين، من بينهم رودي جولياني، محاميه الشخصي السابق، ومارك ميدوز، رئيس مكتبه، بتهمة تزوير الانتخابات، فيما أعلن ترامب أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي للدفع ببراءته من كل التهم الموجهة إليه.

قد يهمّك أيضاً
حكام مباراتي اليوم بدوري روشن السعودي

حكام مباراتي اليوم بدوري روشن السعودي

عدو برشلونة قد يتسبب في انتقال نيمار إلى الهلال !

عدو برشلونة قد يتسبب في انتقال نيمار إلى الهلال !

وأعلن الرئيس السابق، عبر منصته Truth Social أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في منزله في بيدمينستر، نيو جيرسي، الأسبوع المقبل بعد ظهوره الأول المتوقع يوم الجمعة في جورجيا، بحسب “ديلي ميل”.

تهمة قلب نتائج الانتخابات

يكاد يكون هناك تقرير كبير ومعقد ومفصل ولكن لا يمكن دحضه عن تزوير الانتخابات الرئاسية الذي حدث في جورجيا عام 2020، وسوف يعلنه ترامب في مؤتمر صحفي كبير في الساعة 11:00 صباحًا. يوم الاثنين المقبل في بيدمينستر، بنيو جيرسي.

وندد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الثلاثاء بالاتهامات الموجهة إليه في جورجيا بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في هذه الولاية معتبرًا أنها زائفة.

تهمة زائفة

وكتب ترامب، المرشح لنيل تمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024، عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” معلقًا على لائحة الاتهام الصادرة بحقه: “تبدو لي زائفة!”.

وأضاف: “لماذا لم يوجهوا التهمة لي قبل سنتين ونصف؟ لأنهم يريدون القيام بذلك وسط حملتي السياسية”.

لائحة الاتهام الرابعة

وكان القضاء في ولاية جورجيا الأمريكية قد وجه يوم الاثنين إلى ترامب و18 شخصا آخرين تهمة الابتزاز وارتكاب عدد من الجرائم سعياً لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية الرئيسية.

كما ندد محامو ترامب في بيان بـ “تسريب لائحة اتهام مزعومة ومبكرة قبل إدلاء الشهود بإفاداتهم أو قبل مداولات هيئة المحلفين الكبرى” منددين بآلية “غير دستورية تشوبها أخطاء”. وهذه لائحة الاتهام الرابعة التي توجه لترامب هذا العام. وقد نفى جميع التهم الموجهة إليه.

وأطلقت مدعية مقاطعة فولتون فاني ويليس، التحقيق في فبراير/شباط 2021 حول مزاعم تدخل ترامب وشركائه في الانتخابات.

10 أيام لتسليم نفسه

وأمهلت المدعية العامة في مقاطعة فولتون، فاني ويليس، خلال مؤتمر صحفي في أتلانتا، ترامب والمتهمين الآخرين في القضية، 10 أيام لتسليم أنفسهم طوعًا للسلطات.

وذكرت ويليس خلال المؤتمر الصحفي أنها تمهل المتهمين وبينهم رئيس الموظفين السابق في البيت الأبيض مارك ميدوز، ومحامي ترامب الشخصي، رودي جولياني، ومساعدون آخرون، حتى 25 أغسطس لتسليم أنفسهم.

واستندت المدعية العامة في مقاطعة فولتون في توجيهها الاتهام إلى ترامب والأشخاص الـ18 المشمولين في القضية إلى قانون المنظمات الفاسدة والممارِسة للابتزاز المعروف اختصارًا بقانون ريكو، وهو مطبق في جورجيا وينص على عقوبات بالسجن من خمسة إلى عشرين عامًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رونالدو يضيف ثاني أهداف النصر في شباك الهلال
الرياضة

رونالدو يضيف ثاني أهداف النصر في شباك...

الرياضة
برعاية الملك سلمان.. المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل وتكامل” ينطلق غدًا في مكة
السعودية اليوم

برعاية الملك سلمان.. المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل...

السعودية اليوم
النصر يحسم صفقة أليكس تيليس
الرياضة

النصر يحسم صفقة أليكس تيليس

الرياضة
الحروب العبثية يشعلها الأقوياء ويعاني من عذاباتها الآخرون
السعودية اليوم

الحروب العبثية يشعلها الأقوياء ويعاني من عذاباتها...

السعودية اليوم
إخلاء الكونجرس وتعزيزات أمنية بعد سماع إطلاق نار
العالم

إخلاء الكونجرس وتعزيزات أمنية بعد سماع إطلاق...

العالم
كوريا الشمالية تطلق صاروخين قبيل ذكرى انتهاء الحرب الكورية
العالم

كوريا الشمالية تطلق صاروخين قبيل ذكرى انتهاء...

العالم
محمية الملك سلمان ترفع الوعي المجتمعي بأهمية التوازن البيئي
السعودية اليوم

محمية الملك سلمان ترفع الوعي المجتمعي بأهمية...

السعودية اليوم
صورة تذكارية تجمع ولي العهد وقادة مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى
السعودية اليوم

صورة تذكارية تجمع ولي العهد وقادة مجلس...

السعودية اليوم