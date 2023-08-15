ترامب يعد مفاجأة جديدة للدفع ببراءته من تهمة تزوير الانتخابات

وعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بنشر تقرير جديد وأدلة لا يمكن دحضها بشأن تهمة تزوير انتخابات جورجيا، والتي بدورها ستسقط جميع التهم الموجهة إليه وضد 18 متهمًا بعد لائحة الاتهام الرابعة الموجهة إليه.

مؤتمر صحفي لترامب

وتتهم لائحة الاتهام ترامب و 18 آخرين، من بينهم رودي جولياني، محاميه الشخصي السابق، ومارك ميدوز، رئيس مكتبه، بتهمة تزوير الانتخابات، فيما أعلن ترامب أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي للدفع ببراءته من كل التهم الموجهة إليه.

وأعلن الرئيس السابق، عبر منصته Truth Social أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في منزله في بيدمينستر، نيو جيرسي، الأسبوع المقبل بعد ظهوره الأول المتوقع يوم الجمعة في جورجيا، بحسب “ديلي ميل”.

تهمة قلب نتائج الانتخابات

يكاد يكون هناك تقرير كبير ومعقد ومفصل ولكن لا يمكن دحضه عن تزوير الانتخابات الرئاسية الذي حدث في جورجيا عام 2020، وسوف يعلنه ترامب في مؤتمر صحفي كبير في الساعة 11:00 صباحًا. يوم الاثنين المقبل في بيدمينستر، بنيو جيرسي.

وندد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الثلاثاء بالاتهامات الموجهة إليه في جورجيا بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في هذه الولاية معتبرًا أنها زائفة.

تهمة زائفة وكتب ترامب، المرشح لنيل تمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024، عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” معلقًا على لائحة الاتهام الصادرة بحقه: “تبدو لي زائفة!”.

وأضاف: “لماذا لم يوجهوا التهمة لي قبل سنتين ونصف؟ لأنهم يريدون القيام بذلك وسط حملتي السياسية”. لائحة الاتهام الرابعة