ترامب يغرد بعد غياب عامين: لن أستسلم أبدًا

نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، منشور عبر منصة إكس، من مقر احتجازه في سجن فولتون، حيث توجه نحوه لتسليم نفسه، في واقعة تاريخية.

لن أستسلم

وقال ترامب من داخل محبسه بعد غياب نحو عامين عن منصة إكس: لن أستسلم أبدًا.

وهبطت طائرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مساء الخميس، في مطار أتلانتا، ثم توجه موكب له، نحو سجن فولتون لتسليم نفسه.

وأظهرت لقطات هبوط طائرة ترامب في مطار أتالانتا، ثم ركوبه سيارة سوداء، اتجهت مع موكب نحو سجن فولتون الشهير، لتسليم نفسه.

إدانة ترامب

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعلن أنه سيسلم نفسه في ولاية جورجيا لمواجهة تهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 الرئاسية إضافة إلى تهم أخرى متعلقة بها.

ووافق قاض في ولاية جورجيا الاثنين على كفالة بقيمة 200 ألف دولار لترامب في قضية التدخل لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الولاية الجنوبية.

وإضافة إلى كفالة المائتي ألف دولار، فرض سكوت مكافي قاضي محكمة مقاطعة فولتون العليا شروطًا أخرى إضافية ضمن اتفاق وافق عليه المدعون العامون ومحامو ترامب.