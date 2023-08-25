ترامب يغرد بعد غياب عامين: لن أستسلم أبدًا موعد مباراة تشيلسي ضد لوتون مباراة سيلتا فيجو ضد ريال مدريد تشهد ظهور كيبا الأول تنفيذ حكم القتل بمواطن قتل رجل أمن وأصاب آخر بالشرقية استمرار الطقس شديد الحرارة والأمطار الرعدية على عدة مناطق التشكيل المتوقع لمباراة الفتح ضد النصر تعليق الرحلات بمطار فنوكوفكو الروسي بعد هجمات بطائرات مسيّرة تفويض لجيوش مالي وبوركينا فاسو بدخول النيجر حال التعرض لهجوم طائرة ترامب تستعد للهبوط بمطار أتلانتا تمهيدًا لتسليم نفسه للسجن المشموم نبتة زراعية تستعمل لزينة المرأة في الأحساء
نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، منشور عبر منصة إكس، من مقر احتجازه في سجن فولتون، حيث توجه نحوه لتسليم نفسه، في واقعة تاريخية.
وقال ترامب من داخل محبسه بعد غياب نحو عامين عن منصة إكس: لن أستسلم أبدًا.
وهبطت طائرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مساء الخميس، في مطار أتلانتا، ثم توجه موكب له، نحو سجن فولتون لتسليم نفسه.
وأظهرت لقطات هبوط طائرة ترامب في مطار أتالانتا، ثم ركوبه سيارة سوداء، اتجهت مع موكب نحو سجن فولتون الشهير، لتسليم نفسه.
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعلن أنه سيسلم نفسه في ولاية جورجيا لمواجهة تهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 الرئاسية إضافة إلى تهم أخرى متعلقة بها.
ووافق قاض في ولاية جورجيا الاثنين على كفالة بقيمة 200 ألف دولار لترامب في قضية التدخل لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الولاية الجنوبية.
وإضافة إلى كفالة المائتي ألف دولار، فرض سكوت مكافي قاضي محكمة مقاطعة فولتون العليا شروطًا أخرى إضافية ضمن اتفاق وافق عليه المدعون العامون ومحامو ترامب.