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بتهمة التآمر على الدولة

ترامب يمثل أمام المحكمة في واشنطن للتحقيق معه

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٣ صباحاً
ترامب يمثل أمام المحكمة في واشنطن للتحقيق معه
المواطن - فريق التحرير

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مثل ترامب أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن للتحقيق معه بتهمة التآمر على الدولة.

وصول ترامب للمحكمة

وقبل قليل، وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الخميس إلى محكمة فدرالية في واشنطن لمواجهة تهم تتعلّق بمناورات ذات طابع جنائي لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

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ويتوقع أن يدفع ترامب المرشح الأوفر حظًّا لنيل ترشيح الحزب لجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية، ببراءته.

لحظة وصول ترامب للمحكمة

ووصل موكبه إلى المحكمة حيث كانت بانتظاره حشود من الصحافيين

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، سيتم إلقاء القبض على الرئيس السابق ومحاكمته في محكمة اتحادية على بعد أمتار من مبنى الكابيتول الأمريكي الذي اقتحمه أنصاره في 6 يناير 2021، فيما وصفه المدعون بأنه “تتويج للمؤامرة” المزعومة.

ومن المتوقع أن يقر ترامب البالغ من العمر 77 عامًا بأنه بريء في جلسة استماع من المقرر أن تبدأ في الساعة 4:00 مساء بالتوقيت المحلي أمام قاضي الصلح موكسيلا أوبادييايا.

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