ترامب يواجه إجراءات اعتقال غير مسبوقة بعد تسليم نفسه خلال ساعات

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يسلم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفسه، اليوم الخميس، في محكمة ولاية جورجيا؛ لمواجهة التهم الموجهة إليه في قضية التدخل في الانتخابات، في سابقة تعد الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.
عندما يسلم دونالد ترامب نفسه كما هو متوقع، اليوم الخميس، في ولاية جورجيا لاتهامه بالتآمر في الانتخابات، فقد تتبع العملية سيناريو مختلفًا عن محاكماته السابقة هذا العام في نيويورك وفلوريدا وواشنطن العاصمة، حيث دفع الرئيس السابق بأنه غير مذنب في اللوائح الثلاثة الموجهة إليه.
وقالت شبكة “بي بي سي” البريطانية: إن ترامب قد يواجه إجراءات غير مسبوقة يتم التعامل بها في المحاكم كأخذ بصمات المتهمين والصور الجنائية ومن ثم إطلاق سراحهم بكفالة، لهذا السبب قد تكون هذه المرة مختلفة بالنسبة لسيناريو اعتقال ترامب.
وقد نجا الرئيس السابق حتى الآن من إجراءات التقاط صورة المتهمين أو أخذ البصمات، بينما صرح عمدة مقاطعة فولتون، بات لابات، بأن الممارسات العادية في القضايا سيتم اتباعها عند التعامل مع ترامب خلال تسليم نفسه اليوم.
ويخضع المتهمون في العادة لسلسلة من الإجراءات، بما في ذلك الفحص الطبي وأخذ بصمات الأصابع وفحص أوامر الاعتقال.
وقد يتم إذاعة إجراءات محاكمة ترامب في ولاية جورجيا، حيث من المتوقع أن يدفع بأنه غير مذنب، ولم يُسمح بكاميرات الفيديو بالدخول أثناء محاكمات ترامب في نيويورك وواشنطن وميامي؛ وذلك لأن محاكم ولاية نيويورك والمحاكم الفيدرالية لا تسمح عادةً بتسجيلات الفيديو، لكن محكمة ولاية جورجيا تفعل ذلك.
وقالت راشيل كوفمان، المحامية الأمريكية في أتلانتا: إن الأمر متروك للقاضي ليقرر ما إذا كان مسموحًا باستخدام الكاميرات أم لا، مضيفة أن القاضي المكلف بمحاكمة ترامب، سكوت مكافي، كان يسمح بالتصوير في كثير من الأحيان.
ونفى الرئيس السابق 13 تهمة موجهة إليه، الأبرز من بينها الابتزاز والتصريحات الكاذبة. وجاء في ملف الدعوى التي نشرت الأسبوع الماضي أنه “لا يجوز للمدعى عليه القيام بأي عمل لترهيب أي شخص يعرف أنه متهم أو شاهد في هذه القضية أو لعرقلة سير العدالة”.
وأضاف أمر المحكمة: “يجب أن يشمل ما ورد أعلاه، دون الحصر، المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو إعادة نشر تصريحات لشخص آخر على وسائل التواصل”.
ووقعت مدعية مقاطعة فولتون فاني ويليس التي تشرف على القضية ومحامو دونالد ترامب على أمر المحكمة.
أعلن رودي جولياني المحامي السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تسليم نفسه، مساء أمس الأربعاء، قبل موعد تسليم ترامب نفسه الخميس للسلطات الأمريكية في ولاية جورجيا.
ونفى جولياني، أن يكون قد ساعد ترامب في قضية التدخل لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا في 2020، بينما يستعد لتسليم نفسه للسلطات في ولاية أتلانتا حيث سيحاكم مع الرئيس السابق ومتهمين آخرين في هذه القضية، وفقًا لما نشرته شبكة CNN الأمريكية.