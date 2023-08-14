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أبرزها تزوير الانتخابات في جورجيا

ترامب يواجه 78 تهمة جنائية في 3 قضايا مختلفة

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٢ مساءً
ترامب يواجه 78 تهمة جنائية في 3 قضايا مختلفة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام محلية أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يواجه 78 تهمة جنائية في 3 قضايا مختلفة، أبرزها هي التي يواجهها في ولاية جورجيا.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، اليوم الاثنين، بأن المدعين المحليين في مقاطعة فولتون، بولاية أركنساس، يحققون في الجهود المبذولة لقلب ترامب نتيجة الانتخابات في ولاية جورجيا.

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التهم الموجهة لترامب

وأشارت تقارير إعلامية أمريكية إلى أن مكتب المدعي العام اتهم ترامب، ولفتت التقارير إلى أن العديد من الأشخاص متورطون فى اختراق أنظمة التصويت فى مقاطعة كوفي من بينهم الرئيس الأمريكي السابق، وفقًا لبي بي سي.

ونفذت أكثر من 30 ولاية أمريكية نسخها الخاصة من قانون ريكو للحكومة الفيدرالية، وتسرد قوانين ريكو الفيدرالية 35 جريمة من شأنها أن تكون مؤهلة كدليل على الابتزاز، لكن قوانين ريكو في جورجيا تختار من قائمة 65، ويُطلب من المدعين إثبات وجود مشروع إجرامي، وأن يوضحوا بالتفصيل نمط الابتزاز الذي يرتكز على اثنين على الأقل من الجرائم.

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صورة معدلة للرئيس السابق

ترامب ينكر الاتهامات

كان حلفاء ترامب حاولوا الوصول إلى أنظمة التصويت بعد انتخابات 2020، فى إطار جهود أكبر لإعداد أدلة والتي يمكن ان تدعم مزاعم الرئيس السابق التي لا أساس لها بوجود تزوير واسع.

فيما شدد ترامب في وقت سابق على أنه غير مذنب في جميع القضايا الموجهة ضده، وفي حالة فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة، فمن المحتمل أن يقدم حجة في محاكم الولاية بأنه محصن من لوائح الاتهام الحكومية.

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