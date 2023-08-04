ترامب: يوم حزين جدًّا لأمريكا

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ندد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الخميس بـ”يوم حزين جدًّا” للولايات المتحدة بعد مثوله أمام محكمة فدرالية في واشنطن.
وأضاف الملياردير الجمهوري الذي مثل أمام القضاء الفدرالي بتهم تآمر لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية للعام 2020، أنه يتعرض للاضطهاد باعتباره “خصمًا سياسيًّا”، وقد دفع ببراءته من التهم الموجهة إليه.
ومثل ترامب أمس الخميس أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن للتحقيق معه بتهمة التآمر على الدولة.
ووصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى محكمة فيدرالية في واشنطن لمواجهة تهم تتعلّق بمناورات ذات طابع جنائي لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.