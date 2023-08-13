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ريال مدريد في صدارة الترتيب

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٦ مساءً
ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم
المواطن - فريق التحرير

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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد منافسات الموسم الجديد بفوز هام، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، قبل مباريات اليوم.

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تُقام 3 مباريات اليوم، وسط منافسة قوية من الفريق لتحقيق انطلاقة قوية وحصد الثلاث نقاط، واحتلال مركز متقدم في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم منذ الجولة الأولى.

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ويلعب سيلتا فيغو ضد أوساسونا عند الساعة السادسة مساء، ويُلاقي فياريال نظيره ريال بيتيس عند الساعة 8:30، ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضيفًا على خيتافي عند الساعة 10:30 مساء.

برشلونة
لاعبو برشلونة – المصدر @FCBarcelona

جدول ترتيب الدوري الإسباني

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات اليوم، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الصدارة برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع رايو فاليكانو وفالنسيا.

ريال مدريد - ترتيب الدوري الاسباني
لاعبو الريال – المصدر @realmadriden

ويحتل مايوركا المركز الرابع برصيد نقطة واحدة، بالتساوي مع ريال سوسيداد، لاسا بالماس وغيرونا، ثم 10 فرق بدون نقاط لعدم خوض مباريات الجولة الأولى، وهي؛ ألافيس، أتلتيكو مدريد، برشلونة، قادش، سيلتا فيغو، خيتافي، غرناطة، أوساسونا، ريال بيتيس وفياريال.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية في المركز الـ18 بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز بدون نقاط بعد هزيمته في الجولة الأولى، ليتساوى مع ألميريا وأتلتيك بيلباو.

إشبيلية
لاعبو إشبيلية – المصدر @SevillaFC_ARA

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