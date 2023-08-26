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أمام فريق نوتنغهام فورست

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر يونايتد

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٣ مساءً
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر يونايتد
المواطن - محمد سمعه

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا على نادي نوتنغهام فورست بثلاثية مقابل هدفين اليوم في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي.

فوز ثمين لـ مانشستر يونايتد

وكانت مباريات الدوري الإنجليزي اليوم، انتهت بفوز توتنهام هوتسبير على بورنموث بهدفين دون رد، وتعادل آرسنال ضد فولهام بنتيجة 2-2، وفاز وولفرهامبتون على إيفرتون بهدف دون رد، بينما تعادل برينتفورد مع كريستال بالاس بهدف لكل فريق، وفاز وست هام يونايتد على برايتون بثلاثية لهدف، بينما فاز مان يونايتد على نوتنغهام بثلاثية مقابل هدفين في مباراة مثيرة.

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ويتواجد حاليًا وست هام يونايتد في المركز الأول برصيد 7 نقاط يليه توتنهام هوتسبير وآرسنال ولكل منهم 7 نقاط، أما برايتون فيتواجد في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في المركزين الخامس والسادس برصيد 6 نقاط لكل منهما.

أما فريق برينتفورد فيتواجد في المركز السابع برصيد 5 نقاط، ليفربول ثامنًا برصيد 4 نقاط ويليه كل من تشيلسي وكريستال بالاس وفولهام ويملكون أيضًا 4 نقاط.

أما أندية نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا ونوتنغهام فورست وولفرهامبتون يملك كل منهم 3 نقاط، بينما يتواجد بورنموث في المركز الـ 16 ويملك نقطة واحدة.

وحتى الآن لم تنجح أندية شيفيلد يونايتد وبيرنلي ولوتون تاون وإيفرتون في أي تحقيق اي نقاط في الدوري الإنجليزي.

مان يونايتد ضد نوتينغهام فورست

ملخص المباراة

وفي المباراة، سجل فريق نوتنغهام فورست هدفين في الدقيقتين الثانية والرابعة عبر كل من تايوو أونبي وويلي بولي ثم قلص اللاعب كريستيان إريكسن الفارق لـ مانشستر يونايتد بالهدف الأول في الدقيقة الـ 17.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح اللاعب البرازيلي كاسيميرو في إحراز الهدف الثاني لمانشستر يونايتد بالدقيقة الـ 52.

ثم سجل اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة الـ 76.

مان يونايتد ضد نوتينغهام فورست

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