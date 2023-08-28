ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول

انتهت مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي أمس الأحد، بخسارة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول بثنائية لهدف.

وكانت مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي انطلقت يوم الجمعة الماضية، بفوز تشيلسي على لوتون تاون بثلاثية دون رد، وفي مباريات أول أمس السبت فاز توتنهام هوتسبير على بورنموث بهدفين دون رد، أما آرسنال فتعادل مع فولهام بنتيجة هدفين لكل فريق.

وفاز وولفرهامبتون على إيفرتون بهدف دون رد، أما مانشستر يونايتد ففاز على نوتنجهام فورست بثلاثية لهدفين، بينما تعادل برينتفورد ضد كريستال بالاس بهدف لكل فريق، وفاز وست هام يونايتد على برايتون بثلاثية لهدف.

نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول

وفي مباريات أمس، فاز أستون فيلا على بيرنلي بثلاثية لهدف، وفاز مانشستر سيتي على شيفيلد يونايتد بهدفين لهدف، بينما خسر نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول بهدفين لهدف.

ويتواجد مانشستر سيتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، وست هام يونايتد ثانيًا وتوتنهام ثالثًا وليفربول رابعًا وآرسنال خامسًا ولكل منهم 7 نقاط.

ترتيب الدوري الإنجليزي

أما أندية برايتون وأستون فيلا ومانشستر يونايتد فيملكون 6 نقاط، أما نادي برينتفورد فيتواجد في المركز التاسع برصيد 5 نقاط.

ويتواجد تشيلسي في المركز العاشر وكريستال بالاس في المركز الـ11، وفولهام في المركز الـ 12 ولكل منهم 4 نقاط.

أما أندية نيوكاسل يونايتد في المركز الـ 13 ونوتنجهام فورست في المركز الـ 14 وولفرهامبتون في المركز الخامس عشر ولكل منهم 3 نقاط.

بورنموث يتواجد في المركز الـ 16 برصيد نقطة، شيفيلد يونايتد في المركز الـ 17، بيرنلي في المركز الـ 18 ولوتون تاون في المركز الـ 19 وإيفرتون في المركز العشرين والأخير وجميعهم لا يملكون أي رصيد من النقاط.