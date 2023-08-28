Icon

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول Icon سيدة غامضة زارت طائرة قائد فاغنر قبل ساعات قليلة من إقلاعها Icon قائد الدعم السريع يطرح 10 مبادئ لحل الأزمة السودانية Icon روبيرتو مانشيني: مشروع تطوير الكرة جعلني أقبل تدريب منتخب السعودية Icon مليون ونصف رحلة لحافلات مكة في الفترة التجريبية Icon مسنة تشارك هدى حسين الرقص بعفوية بعد عرض مسرحيتها بالرياض Icon طيران الرياض تستهدف استقبال 100 مليون سائح بحلول نهاية العقد Icon لجنة الاحتراف توافق على تسجيل حسان تمبكتي بقائمة الهلال Icon العاصفة المدارية إداليا تتجه بقوة نحو فلوريدا Icon خطوات تحديث أو استعادة كلمة المرور الخاصة في منصة مدرستي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن مباريات الجولة الثالثة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠١ صباحاً
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

انتهت مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي أمس الأحد، بخسارة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول بثنائية لهدف.

وكانت مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي انطلقت يوم الجمعة الماضية، بفوز تشيلسي على لوتون تاون بثلاثية دون رد، وفي مباريات أول أمس السبت فاز توتنهام هوتسبير على بورنموث بهدفين دون رد، أما آرسنال فتعادل مع فولهام بنتيجة هدفين لكل فريق.

قد يهمّك أيضاً
80 متدربًا في برنامج طب الباطنة بتجمع القصيم

80 متدربًا في برنامج طب الباطنة بتجمع القصيم

9 أعراض تصيب الإنسان عند تقبيل الحيوانات الأليفة

9 أعراض تصيب الإنسان عند تقبيل الحيوانات الأليفة

وفاز وولفرهامبتون على إيفرتون بهدف دون رد، أما مانشستر يونايتد ففاز على نوتنجهام فورست بثلاثية لهدفين، بينما تعادل برينتفورد ضد كريستال بالاس بهدف لكل فريق، وفاز وست هام يونايتد على برايتون بثلاثية لهدف.

نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول 

وفي مباريات أمس، فاز أستون فيلا على بيرنلي بثلاثية لهدف، وفاز مانشستر سيتي على شيفيلد يونايتد بهدفين لهدف، بينما خسر نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول بهدفين لهدف.

ويتواجد مانشستر سيتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، وست هام يونايتد ثانيًا وتوتنهام ثالثًا وليفربول رابعًا وآرسنال خامسًا ولكل منهم 7 نقاط.

نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول - 123

ترتيب الدوري الإنجليزي

أما أندية برايتون وأستون فيلا ومانشستر يونايتد فيملكون 6 نقاط، أما نادي برينتفورد فيتواجد في المركز التاسع برصيد 5 نقاط.

ويتواجد تشيلسي في المركز العاشر وكريستال بالاس في المركز الـ11، وفولهام في المركز الـ 12 ولكل منهم 4 نقاط.

أما أندية نيوكاسل يونايتد في المركز الـ 13 ونوتنجهام فورست في المركز الـ 14 وولفرهامبتون في المركز الخامس عشر ولكل منهم 3 نقاط.

بورنموث يتواجد في المركز الـ 16 برصيد نقطة، شيفيلد يونايتد في المركز الـ 17، بيرنلي في المركز الـ 18 ولوتون تاون في المركز الـ 19 وإيفرتون في المركز العشرين والأخير وجميعهم لا يملكون أي رصيد من النقاط.

بيرنلي ضد أستون فيلا
جانب من المباراة – المصدر @AVFCOfficial

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عرض مسلسل سفاح الجيزة الليلة
مشاهير

عرض مسلسل سفاح الجيزة الليلة

مشاهير
بعد مؤشر التحول الرقمي للشركات.. المملكة على خُطى التقدم التقني الدولي
السعودية اليوم

بعد مؤشر التحول الرقمي للشركات.. المملكة على...

السعودية اليوم
إنتر ميامي يقرب ميسي من بطولته الـ 45
الرياضة

إنتر ميامي يقرب ميسي من بطولته الـ...

الرياضة
ميتا تطلق مترجمًا قويًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي
تكنولوجيا

ميتا تطلق مترجمًا قويًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي

تكنولوجيا
ألمانيا تحذر من العاصفة زكريا
العالم

ألمانيا تحذر من العاصفة زكريا

العالم
السديس يزور المعيقلي للاطمئنان على صحته
السعودية اليوم

السديس يزور المعيقلي للاطمئنان على صحته

السعودية اليوم
تقارير ترجح إسقاط طائرة بريغوجين بعبوة ناسفة
العالم

تقارير ترجح إسقاط طائرة بريغوجين بعبوة ناسفة

العالم
مكافأة 100 مليون جنيه إسترليني لرئيس طيران ويز إير رغم الإخفاق
العالم

مكافأة 100 مليون جنيه إسترليني لرئيس طيران...

العالم