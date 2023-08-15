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ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجولة الأولى

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٦ صباحاً
ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجولة الأولى
المواطن - محمد سمعه

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اختُتمت مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي الاثنين بإقامة مباريات الاتحاد ضد الرائد والهلال ضد أبها والاتفاق ضد النصر والشباب ضد الأخدود.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين حاليًّا

ويتواجد في صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، نادي الاتحاد في المركز الأول برصيد 3 نقاط يليه كل من الأهلي والفيحاء والهلال والاتفاق والرياض والطائي ولكل منهم 3 نقاط.

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وحصل كل من الفتح والتعاون والشباب والأخدود على نقطة، بينما لم يحصد أي نقطة كل من النصر والوحدة وضمك والحزم والخليج وأبها والرائد في جدول ترتيب الدوري السعودي.

وكانت مباريات الجولة الأولى في دوري روشن جاءت نتائجها كالتالي: “الأهلي هزم الحزم بثلاثية لهدف وفاز الطائي على ضمك وفاز الفيحاء على الخليج بثلاثية لهدف.

الشباب والأخدود

أما الرياض ففاز على الوحدة بهدف وتعادل الفتح مع التعاون بهدف لكل فريق.

وفي مباريات الاثنين، فاز الاتحاد على الرائد بثلاثية دون رد وفاز الهلال على أبها بثلاثية لهدف وفاز الاتفاق على النصر بهدفين لهدف، أما الشباب فتعادل مع نادي الأخدود بهدف لكل فريق.

مباريات الجولة الثانية

وستنطلق مباريات الجولة الثانية من دوري المحترفين السعودي الخميس المقبل بإقامة مباراتي “ضمك ضد الرياض” و”الخليج ضد الأهلي”.

فابينيو - الاتحاد ضد الرائد

بينما يوم الجمعة المقبل سيلعب “الأخدود ضد الفتح، النصر ضد التعاون، الوحدة ضد الشباب، الحزم ضد الاتفاق”.

وفي يوم السبت سيلعب “أبها ضد الرائد والهلال ضد الفيحاء، والاتحاد ضد الطائي”.

ساديو ماني - لاعب النصر

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