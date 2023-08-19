ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجمعة

أُسدل الستار على مباريات الجمعة في الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد إقامة 4 مباريات.

وكان الفتح فاز على الأخدود بثلاثية لهدف وفاز التعاون على النصر بثنائية دون رد، وفاز الوحدة على الشباب بثلاثية لهدف، أما نادي الاتفاق ففاز على الحزم بثنائية دون رد.

ترتيب الدوري السعودي

ويتواجد الأهلي والاتفاق في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط بينما يملك كل من الفتح والتعاون والرياض 4 نقاط، ويملك الاتحاد والفيحاء والهلال والوحدة والطائي 3 نقاط، أما كل من ضمك والأخدود والشباب فلديهم نقطة واحدة في ترتيب الدوري السعودي.

وحتى الآن لم يحقق كل من أبها والنصر والرائد والخليج والحزم أي نقاط في دوري المحترفين.

وتُختتم يوم السبت، لقاءات الجولة الثانية ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023/ 2024 بإقامة 3 مباريات.

اللقاء الأول سيكون بين أبها والرائد وينطلق في السادسة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

اللقاء الثاني سيكون بين فريقي الهلال والفيحاء وينطلق في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وفي نفس التوقيت سيلعب الاتحاد ضد الطائي في التاسعة مساءً على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وكانت الجولة الثانية من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، انطلقت الخميس بتعادل بين ضمك والرياض بنتيجة 2/ 2.

وفاز الأهلي على الخليج بثلاثية لهدف.