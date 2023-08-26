ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجولة الثالثة

اختُتمت مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي اليوم الجمعة بإقامة 4 مباريات.

وكانت مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، انطلقت أمس الخميس بفوز الوحدة على الطائي بثلاثية دون رد، وفاز الأهلي على الأخدود بهدف دون رد، وفاز الاتحاد على الرياض برباعية دون رد، وفاز الهلال على الرائد برباعية دون رد، بينما تعادل الخليج مع الاتفاق بهدف لكل فريق.

وفي مباريات اليوم الجمعة، تعادل الفيحاء مع الحزم بدون أهداف وتعادل الشباب مع ضمك بهدف لكل فريق، وفاز التعاون على أبها بهدف دون رد، بينما فاز النصر على الفتح بخماسية دون رد.

ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الاتحاد المركز الأول يليه الأهلي ثانيًا في ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط لكل فريق، بينما يملك الهلال والاتفاق والتعاون 7 نقاط في المراكز من الثالث إلى الخامس على التوالي.

ويملك الوحدة 6 نقاط في المركز السادس، أما الفيحاء سابعًا فيملك خمس نقاط.

الفتح ثامنًا والرياض تاسعًا ولكل منهما 4 نقاط، النصر عاشرًا وأبها في المركز الـ 11 والطائي في المركز الـ 12 ولكل منهم 3 نقاط.

ضمك في المركز الـ 13 والشباب في المركز الـ 14 ولكل منهما نقطتان، أما أندية الأخدود والخليج والحزم في المراكز من 15 إلى 17 على الترتيب ولكل منهم نقطة واحدة.

أما الرائد فيتذيل ترتيب الدوري السعودي برصيد صفر من النقاط.