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في الجولة الرابعة

ترتيب الدوري السعودي بعد مباريات الاثنين

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٧ صباحاً
ترتيب الدوري السعودي بعد مباريات الاثنين
المواطن - فريق التحرير

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حافظ نادي الاتحاد على بقاؤه في صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد ختام مباريات الاثنين في افتتاح الجولة الرابعة من عمر المسابقة.

وكانت مباريات الاثنين في دوري روشن، انتهت بفوز أبها على الفيحاء بثنائية لهدف، وفاز الهلال على الاتفاق بثنائية دون رد، أما الرائد ففاز على الرياض بثلاثية دون رد، وفاز الاتحاد على الوحدة بثلاثية دون رد.

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ترتيب الدوري السعودي

ويتواجد العميد في الصدارة برصيد 12 نقطة، والهلال ثانيًا برصيد 10 نقاط، الأهلي ثالثًا برصيد تسع نقاط، التعاون رابعًا برصيد 7 نقاط، الاتفاق خامسًا برصيد 7 نقاط، الوحدة سادسًا برصيد 6 نقاط، أبها سابعًا برصيد 6 نقاط، الفيحاء ثامنًا برصيد 5 نقاط، الفتح تاسعًا في ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط، الرياض عاشرًا برصيد 4 نقاط، النصر في المركز الـ11 برصيد 3 نقاط، الطائي في المركز الـ 12 برصيد 3 نقاط.

الاتحاد ضد الوحدة - حمدالله

الرائد في المركز الـ 13 برصيد 3 نقاط، ضمك في المركز الـ14 برصيد نقطتين، الشباب في المركز الـ 15 برصيد نقطتين، وتتواجد أندية الأخدود والخليج والحزم في أواخر الترتيب برصيد نقطة لكل فريق.

وتُختتم اليوم مباريات الجولة الرابعة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023/ 2024 بإقامة 5 مباريات.

وتنطلق مباراتا “ضمك والفتح” و”الأخدود ضد التعاون” في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

بينما في تمام الساعة التاسعة مساءً تنطلق مباريات “النصر ضد الشباب” و”الأهلي ضد الطائي” و”الخليج ضد الحزم”.

الرائد

 

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