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الأهلي في الصدارة بعد تجاوز الخليج

ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥١ صباحاً
ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم
المواطن - فريق التحرير

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز الثاني على التوالي، لينفرد بصدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، قبل مباريات اليوم.

مباريات اليوم بالدوري السعودي

وستُقام 4 مباريات اليوم في الجولة الثانية، حيث سيلعب الأخدود ضد الفتح، ويستضيف الحزم نظيره الاتفاق، ويواجه النصر فريق التعاون، ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضيفًا على الوحدة.

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وانطلقت منافسات الجولة الثانية بالأمس، حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في تحويل تأخره بهدفين ضد الرياض إلى تعادل، وتمكن الأهلي من تجاوز الخليج بنتيجة 3\1، ليتصدر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

ترتيب الدوري السعودي

وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل مباريات اليوم، كالتالي؛ الأهلي في الصدارة برصيد 6 نقاط، يليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض بـ4 نقاط، ثم الاتحاد بـ3 نقاط، بالتساوي مع الهلال، الفيحاء، الاتفاق والطائي.

الأهلي في دوري روشن
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثامن برصيد نقطة واحد، متساويًا مع كل من؛ التعاون، الفتح والأخدود من مباراة واحدة، فيما يتواجد ضمك في المركز الـ12 بنقطة، ولكنه خاض مواجهتين.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بدون رصيد، بالتساوي مع كل من؛ الوحدة، أبها، الحزم، الرائد والخليج.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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