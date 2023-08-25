ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات الخميس

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نجح نادي الاتحاد في الصعود لـ صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد نهاية مباريات أمس الخميس في الجولة الثالثة.
وكانت مباريات الخميس، انتهت بفوز الوحدة على الطائي بثلاثية دون رد، وفاز الأهلي على الأخدود بهدف دون رد، أما الاتحاد ففاز على الرياض برباعية دون رد، وتعادل الاتفاق مع الخليج بهدف لكل فريق، وفاز الهلال على الرائد برباعية دون رد.
الاتحاد في الصدارة برصيد 9 نقاط، الأهلي ثانيًا برصيد 9 نقاط، الهلال ثالثًا والاتفاق رابعًا ولكل منهم 7 نقاط.
الوحدة خامسًا برصيد 6 نقاط، بينما يملك كل من الفيحاء والفتح والتعاون والرياض 4 نقاط، أبها والطائي لكل منهما 3 نقاط.
بينما يملك كل من ضمك والشباب والأخدود والخليج نقطة واحدة.
وحتى الآن لم يحصد النصر والحزم والرائد أي نقاط.