Icon

مفاجأة ليلة الدموع الفنانة شيرين عبدالوهاب Icon لحظة انزلاق 5 حافلات ودراجتين ناريتين بسبب مادة نفطية في تركيا Icon سانتو عن خلافه مع كريم بنزيما: كلام فارغ ! Icon توضيح من حساب المواطن بشأن الاعتراض Icon كورال روح الشرق تخطف الأنظار في حفلة ليلة الدموع Icon تمرد في سجن أمريكي واحتجاز حارس بسبب البيتزا والدجاج Icon ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات الخميس Icon ترامب يحدد ساعة تسليم نفسه للسجن Icon القبض على مروج بالقصيم بحوزته أسلحة وذخيرة Icon احتراق 120 ألف هكتار في 2023 بسبب حرائق الغابات باليونان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الثالثة

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات الخميس

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٢ صباحاً
ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات الخميس
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

نجح نادي الاتحاد في الصعود لـ صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد نهاية مباريات أمس الخميس في الجولة الثالثة.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين حاليًّا

وكانت مباريات الخميس، انتهت بفوز الوحدة على الطائي بثلاثية دون رد، وفاز الأهلي على الأخدود بهدف دون رد، أما الاتحاد ففاز على الرياض برباعية دون رد، وتعادل الاتفاق مع الخليج بهدف لكل فريق، وفاز الهلال على الرائد برباعية دون رد.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في مطارات الدمام

وظائف شاغرة في مطارات الدمام

حوادث شبه يومية في تقاطعات المونسية

حوادث شبه يومية في تقاطعات المونسية

الاتحاد في الصدارة برصيد 9 نقاط، الأهلي ثانيًا برصيد 9 نقاط، الهلال ثالثًا والاتفاق رابعًا ولكل منهم 7 نقاط.

الاتفاق ضد الخليج - 2

الوحدة خامسًا برصيد 6 نقاط، بينما يملك كل من الفيحاء والفتح والتعاون والرياض 4 نقاط، أبها والطائي لكل منهما 3 نقاط.

بينما يملك كل من ضمك والشباب والأخدود والخليج نقطة واحدة.

وحتى الآن لم يحصد النصر والحزم والرائد أي نقاط.

الأهلي ضد الأخدود - ديميرال

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تركي آل الشيخ عن المبنى الجديد لهيئة الترفيه: هنا ستولد أفكارنا مثل ضوءٍ يبصره العالم
السعودية اليوم

تركي آل الشيخ عن المبنى الجديد لهيئة...

السعودية اليوم
الاتفاق والخليج يرتضيان التعادل
الرياضة

الاتفاق والخليج يرتضيان التعادل

الرياضة
الخارجية تعلن عن وظائف أكاديمية في معهد الدراسات الدبلوماسية
حصاد اليوم

الخارجية تعلن عن وظائف أكاديمية في معهد...

حصاد اليوم
سدافكو توافق على توزيع 3 ريالات أرباحاً للسهم
السوق

سدافكو توافق على توزيع 3 ريالات أرباحاً...

السوق
تعادل سلبي بين الهلال وأهلي طرابلس في الشوط الأول
الرياضة

تعادل سلبي بين الهلال وأهلي طرابلس في...

الرياضة
احتراق 120 ألف هكتار في 2023 بسبب حرائق الغابات باليونان
العالم

احتراق 120 ألف هكتار في 2023 بسبب...

العالم
أمانة القصيم: طرح فرصة استثمارية في اللوحات الإعلانية
السعودية اليوم

أمانة القصيم: طرح فرصة استثمارية في اللوحات...

السعودية اليوم
غسل الكعبة المشرفة مشهد عالمي يبهر الملايين
السعودية اليوم

غسل الكعبة المشرفة مشهد عالمي يبهر الملايين

السعودية اليوم