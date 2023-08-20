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الاتحاد والأهلي والاتفاق في الصدارة

ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الثانية

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٨ مساءً
ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الثانية
المواطن - فريق التحرير

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أُسدل الستار على مباريات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين، أمس السبت بإقامة 3 مباريات.

وكانت المواجهة الأولى أُقيمت بين فريقي أبها والرائد، وفاز أبها بهدف دون رد، بينما تعادل الهلال مع الفيحاء بهدف لكل فريق في المواجهة الثانية، وفي اللقاء الثالث فاز الاتحاد على الطائي بهدفين دون رد.

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ترتيب دوري روشن بعد الجولة الثانية

ويتواجد الاتحاد والأهلي والاتفاق في صدارة ترتيب دوري روشن حيث يملك كل منهم 6 نقاط، بينما يملك كل من الفيحاء والهلال والفتح والتعاون والرياض 4 نقاط.

بينما يملك كل من الوحدة وأبها والطائي 3 نقاط، وحصد كل من ضمك والأخدود والشباب نقطة واحدة لكل فريق في ترتيب دوري روشن.

ولم يحصد كل من النصر والخليج والحزم والرائد أي نقاط بعد مرور جولتين.

الاتفاق ضد الحزم - 1

نتائج الجولة الثانية

وكانت الجولة الثانية من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، انطلقت الخميس الماضي بتعادل بين ضمك والرياض بنتيجة 2/ 2، كذلك فاز الأهلي على الخليج بثلاثية لهدف.

وفي أول أمس، فاز الفتح على الأخدود بثلاثية لهدف وفاز التعاون على النصر بثنائية دون رد، وفاز الوحدة على الشباب بثلاثية لهدف، أما نادي الاتفاق ففاز على الحزم بثنائية دون رد.

وفي الأمس، فاز أبها على الرائد بهدف دون رد، بينما تعادل الهلال مع الفيحاء بهدف لكل فريق، وفاز الاتحاد على الطائي بهدفين دون رد.

النصر ضد التعاون - دوري روشن - ترتيب الدوري السعودي

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