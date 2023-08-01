نونو سانتو يرفض حسم مصير طارق حامد مع الاتحاد ترخيص شركة جديدة لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين 11 قتيلاً وعشرات الجرحى حصيلة 3 أيام من اشتباكات عين الحلوة وظائف شاغرة بمركز الرقابة على الالتزام البيئي سيناريوهات تأهل الهلال لربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية غرامة 500 ريال تنتظر مواطنًا لإطعامه قرود البابون طيران ناس وتابي يوفران خدمة سداد الحجوزات على دفعات ضبط مواطن لإتلافه جهاز صراف آلي في القصيم لقطة عبدالإله العمري في مباراة الاتحاد المنستيري تثير الجدل المنح والقروض السعودية رافد مهم لدعم اقتصاد اليمن
أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” الترخيص لشركة ثمار الأعمال للتمويل الجماعي بالدين، لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين في المملكة سبع شركات.
ويأتي هذا القرار، في إطار سعي البنك المركزي السعودي إلى دعم وتمكين قطاع التمويل، وفي سبيل تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، إضافةً إلى تمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعه؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
وشدد البنك المركزي السعودي في الوقت ذاته، على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل “ساما”، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.