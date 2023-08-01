ترخيص شركة جديدة لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” الترخيص لشركة ثمار الأعمال للتمويل الجماعي بالدين، لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين في المملكة سبع شركات.

دعم وتمكين

ويأتي هذا القرار، في إطار سعي البنك المركزي السعودي إلى دعم وتمكين قطاع التمويل، وفي سبيل تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، إضافةً إلى تمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعه؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

المؤسسات المالية

وشدد البنك المركزي السعودي في الوقت ذاته، على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل “ساما”، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.