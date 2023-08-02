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إجراء المقابلة ومطابقة الوثائق خلال الفترة من 19 إلى 23 محرم الجاري

ترشيح 11551 لإجراء المقابلة الشخصية لشغل الوظائف التعليمية الجديدة بنظام التعاقد

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٦ صباحاً
ترشيح 11551 لإجراء المقابلة الشخصية لشغل الوظائف التعليمية الجديدة بنظام التعاقد
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة التعليم اليوم الترشيح المبدئي لعدد (11551) مرشحاً ومرشحة لإجراء المقابلة الشخصية لشغل الوظائف التعليمية التي تم الإعلان عنها مؤخراً للعام الدراسي 1445هـ، في عدد من التخصصات في إدارات التعليم للجنسين بنظام التعاقد.

ودعت الوزارة المرشحين والمرشحات إلى إجراء المقابلة الشخصية ومطابقة الوثائق خلال الفترة من 19 إلى 23 محرم الجاري، وذلك في مقرات إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات التي تم ترشحيهم عليها.

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أهمية الحضور

وأكدت وزارة التعليم أن الدعوة للمطابقة والمقابلة الشخصية لا تعني القبول النهائي، كما أكدت على أهمية حضور المرشحين والمرشحات من المتقدمين والمتقدمات لشغل الوظائف التعليمية للمقابلة الشخصية ومطابقة الوثائق في الموعد المحدد، والذي سيتم إرساله عبر رسالة نصية لرقم الهاتف الخاص المسجل في ملف التقديم لكل مرشح، مشيرة إلى أنه سيتم استبعاد أي مرشح لم يحضر في موعد المقابلة الشخصية المحدد له.

المستندات المطلوبة

وحددت الوزارة الوثائق التي يجب على كل مرشح ومرشحة تقديم الأصل منها للمطابقة، وهي: الهوية الوطنية، وثيقة التخرّج، السجل الأكاديمي، شهادة المعادلة لخريجي الجامعات من خارج المملكة، ترجمة السجل الأكاديمي أو الوثيقة حال كان أحدهما بلغة غير العربية.

يُشار إلى أن معايير المفاضلة النهائية تتم وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية وفي المناطق المحددة للوظائف، وتتضمن هذه المعايير؛ المعدل التراكمي (20%)، وأقدمية التخرّج (20%)، ودرجة اختبار الرخصة المهنية العام (20%)، ودرجة اختبار الرخصة المهنية للتخصص (40%)، فيما سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسية وفقاً لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية.

للاستعلام عن الأسماء الدخول على موقع وزارة التعليم على الرابط –اضغط هنا– أو بالدخول على نظام جدارة من خلال الرابط الإلكتروني –اضغط هنا-.

 

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