ترقب فتح باب التقاعد المبكر على نظام فارس

تترقب الكوادر التعليمية، فتح باب التقديم على التقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات، عبر نظام فارس.

تفاصيل التقديم

وذكر الإعلامي حمد المنيف في منشور على منصة “إكس”، إن وزارة التعليم تفتح باب التقديم على التقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات اعتبارًا من 1445/1/26هـ حتى 1445/3/1هـ عبر نظام فارس.

ومن المقرر أن يكون آخر عمل هو نهاية العام الدراسي القادم الموافق 1445/12/5هـ، وذلك وفقًا للتعميم الوزاري الخاص بذلك. ويكون التقاعد المبكر خاصًّا لمن أكملوا 25 عامًا في الخدمة بناء على تعميم وزارة التعليم.

التقديم على التقاعد المبكر

ويمكن التقديم على التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية عبر (هنا)، وفي حال تعثر الحصول على الخدمة إلكترونيًا يمكن الاتصال على مركز رعاية المستفيدين 19996 خلال الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

ويراعى أن يكون هناك حساب فعَّال لمقدم الطلب في نظام فارس.