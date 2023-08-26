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ترقب فعاليات اليوم الوطني السعودي

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٦ مساءً
ترقب فعاليات اليوم الوطني السعودي
المواطن - فريق التحرير

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تشهد كافة المناطق السعودية فرحة عارمة، خلال شهر سبتمبر من كل عام، وذلك بالتزامن مع حلول يوم العز والفخر اليوم الوطني السعودي الـ93، والذي يشهد العديد من الفعاليات والعروض التي تنفذها جميع القطاعات في الدولة من أجل إسعاد المواطنين والمقيمين في البلاد.

اليوم الوطني السعودي

وتحتفل السعودية كل عام في يوم 23 سبتمبر باليوم الوطني السعودي، وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبدالعزيز- رحمه الله- برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351هـ الموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.

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عروض تفاعلية وفعاليات جماهيرية

وتشهد مناطق السعودية في هذا اليوم الوطني تحديدًا العديد من العروض التفاعلية والفعاليات الجماهيرية في المدن.

كما تشهد سماء العاصمة الرياض عروضاً جوية، يقدمها فريق الصقور السعودية والمقاتلات السعودية والطيران المدني.

ويؤكد أبناء المملكة، في اليوم الوطني السعودي، أهمية الفخر بقيمة الوطن، كي تستلهم الأجيال الحاضرة، الدروس والعبر من قصة الكفاح، التي خاضها المؤسس – طيب الله ثراه -، وللاستعانة باستعادة هذا التاريخ، على بناء حاضر البلاد والتخطيط لمستقبلها الزاهر.

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