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وصلت 50 درجة مئوية

تركيا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:١٤ صباحاً
تركيا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها
المواطن - فريق التحرير

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قالت السلطات التركية: إنها رصدت درجة حرارة عند حوالي 50 درجة مئوية، وذلك لأول مرة في تاريخ الأرصاد في البلاد.

ارتفاع درجات الحرارة

وذكر وزير البيئة التركي محمد أوز حسكي في منشور على موقع إكس للتواصل الاجتماعي، أنه حسب بيانات وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي، تم رصد درجة حرارة قياسية جديدة في تاريخ تركيا يوم 15 أغسطس.

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حرارة الصيف

وأردف أنه تم رصد الحرارة عند 49.5 درجة مئوية في مدينة ساريجاكايا بولاية إسكي شهر في غرب تركيا.

وكانت درجة الحرارة القياسية السابقة سجلت في ولاية شرناق في جنوب شرقي البلاد في عام 2021، وهي 49.1 درجة.

درجة الحرارة

من المعروف أن العديد من المناطق حول العالم تشهد موجات حر قياسية هذا الصيف.

وتشير معطيات برنامج كوبرنيكوس الأوروبي لمتابعة البيئة على الأرض من الفضاء، إلى أن يوليو عام 2023 أصبح الشهر الأشد حرارة في تاريخ الأرصاد.

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