تركي آل الشيخ: أنا هواياتي فن وبلوت وشطرنج وش هوايتكم؟

تفاعل المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، مع الحملة التوعوية التي أطلقتها البوابة الوطنية للهوايات “هاوي”، والتي تهدف إلى نشر ثقافة الهوايات ورفع نسبة الوعي بها.

3 هوايات مفضلة

وفي غضون ذلك، كشف آل الشيخ عن هواياته المفضلة، داعيًا المتابعين عبر منصة إكس للكشف عن هواياتهم، والتفاعل مع الحملة، قائلًا: أنا هواياتي كثيرة، فن وبلوت وشطرنج، ودام عندك هواية عندك سالفة.

هاوي

وأضاف: وش هوايتكم؟، داعيًا إلى أن يكتشف كل شخص هوايته مع مبادرة هاوي –اضغط هنا-.