تركي آل الشيخ يتبنى طالبًا سعوديًا موهوبًا في الملاكمة بأسكتلندا

استجاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ لطلب أسرة سعودية تعيش في أدنبرة بأسكتلندا بعد أن تواصل الأب معه، حيث التقى آل الشيخ بالأسرة التي تميز أبناءها بالدراسة والمواهب.

تفوق في الملاكمة

ونشر المستشار تركي آل الشيخ جزءًا من لقائه مع الأسرة على حسابه بمنصة “إكس”، معلقًا بالقول “أسعد لحظات حياتي عندما أجد شبابًا سعوديًا متفوقًا في دراسته ولديه موهبة، بتواصل عن طريق الصدفة من أب حريص على أبنائه تشرفت بلقائهم منذ قليل”.

وأضاف “إحساسي لا يخيب محمد العقل احفظوا هذا الاسم جيداً سيكون له شأنًا في عالم الملاكمة وسيفرحني بإذن الله بحزام بطل من أبطال العالم في يوم ما.. وأيضًا أخوه الصغير أحمد موهبة تستحق الاهتمام وعاشت بلادي”.

وأوضح تركي آل الشيخ خلال اللقاء أنه قرر تبني محمد لكي يصير بطل سعودي في لعبة الملاكمة، وسيحضر له مدربًا عالميًا من أفضل المدربين في العالم ليعيش معه في أدنبرة ويقوم بتدريبه على مستوى عالمي.

الحصول على حزام في الملاكمة

وأكد أنه أوصى محمد بعدد من الأشياء وهي المحافظة على دراسته حيث يدرس في السنة الثانية من الهندسة، والبر بالوالدين، وعدم خسارة أمواله التي يكسبها في أشياء غير مفيدة، والعودة مجددًا للفوز بعد الخسارة في اللعب.

وأكد أنه يتوقع أن يحصل محمد على حزام من لعبة الملاكمة، لافتًا إلى أنه موهبة تستحق الاهتمام، ويمكن أن يلعب في موسم الرياض.