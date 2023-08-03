تركي آل الشيخ يطلق الهوية الجديدة لليوم الوطني السعودي الـ93

أطلق تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، اليوم الهوية الجديدة لليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية والذي يصادف الـ23 سبتمبر من كل عام تحت شعار “نحلم ونحقق”.

واستلهمت الهوية من الأحلام التي أصبحت قريبة وواقعية في كل مناحي حياة سكان المملكة، إذ انعكست بوضوح على مشاريع ضخمة راهنت عليها المملكة في رؤية السعودية 2030، وهو ما جعلها ترسخ من قوتها ومكانتها لمواصلة تقديم دورها المهم والمحوري على جميع الأصعدة.

الهوية الجديدة لليوم الوطني

وجاء الشعار الفني كفُرشة رسام حالم يخط أحرفه بعذوبة وانسيابية تتجاوز حدود السماء ويرسم حدود أرض المملكة التي تحتضن الحلم، بعزيمة وإصرار تجعل منه حقيقة ثابتة راسية كالجبال، فبخط اليد كتبت الأحلام لترسخ في الأذهان هكذا يخطط الحالمون أهدافهم بالحياة ليبدؤوا رحلة التحقيق بخطوات مدروسة وواثقة، فيما استلهمت الألوان من ألوان الخفاق الأخضر وطبيعة الأراضي الغنية لمملكتنا الحبيبة.

ودعت الهيئة العامة للترفيه جميع الجهات الحكومية والخاصة إلى استخدام وتوحيد الهوية المعتمدة لليوم الوطني الـ93، وذلك عبر مختلف التطبيقات من خلال تحميل دليل الهوية بالدخول على الرابط التالي: https://nd.gea.gov.sa/، حيث احتوى على الإرشادات الخاصة بالشعار وطريقة استخدامه بمختلف التطبيقات.