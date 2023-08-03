تركي بن طلال يرعى انطلاق فعاليات الملتقى الثالث لوكلاء إمارات المناطق

رعى أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، أمس، انطلاق فعاليات الملتقى الثالث لإمارات المناطق للمبادرات والتجارب التنموية، الذي يقام في المنطقة خلال الفترة من 15- 16 محرم 1445هـ، في المدينة الجامعية بالفرعاء بتنظيم من إمارة منطقة عسير.

معرض المبادرات التنموية

ودشن الأمير تركي بن طلال، بحضور وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالله الفالح، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، ووكلاء إمارات المناطق، معرض المبادرات التنموية الذي يضم 26 جناحًا للجهات المشاركة من إمارات المناطق والجهات الحكومية قدّمت خلالها عددًا من مبادراتها، التي سعت من خلالها إلى إشراك المجتمع في مسيرة التنمية، وخَلَقَت العديد من الفرص المجتمعية التي أسهمت في تنمية الإنسان والمكان بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة وفق رؤية المملكة 2030.

شكر وتقدير

ورفع الشكر والتقدير لوزير الداخلية على موافقته لاستضافة منطقة عسير للملتقى الثالث، مرحبًا بكافة ضيوف الملتقى، ومشيرًا إلى تميز فكرة الملتقى الذي وجه به سمو وزير الداخلية لتبادل الخبرات وعرض التجارب لإمارات المناطق بما يساهم في تحقيق النهضة الشاملة وتجويد الأعمال.

وأكد أن التنمية هي مشروع وطن، وأن جودة العمل فيها أصبحت مطلبًا من الجميع، امتثالًا لأوامر وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وتناول الحفل المعد لهذه المناسبة عددًا من الفقرات تضمنت شرحًا عن مسيرة إنجاز مشروع المدينة الجامعية قدمه معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجا الله السلمي، حيث أشار إلى توجيه القيادة الرشيدة، بإنجاز المشروع، بإشراف مباشر ومتابعة دائمة من سمو أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، حرصًا على مكانة الجامعة في النهضة والتطور بوصفها منارة للعلوم والفكر والثقافة.