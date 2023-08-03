Icon

إصابة ناشطة بالتسمم نتيجة شرب كمية كبيرة من الماء Icon لاعبان مرشحان لمغادرة الاتحاد لقيد فابينيو Icon تفاصيل يرويها والد ريما بعد أن ضحت بنفسها لإنقاذ أشقائها Icon الدفاع المدني: اتبعوا إرشادات السلامة أثناء التنزه في الغابات Icon ترامب يمثل أمام المحكمة في واشنطن للتحقيق معه Icon رد فعل جماهير الأهلي حول اقتراب رياض بودبوز من الرحيل Icon شرط وحيد للحصول على منزل مقابل 1 يورو بإيطاليا Icon لحظة وصول ترامب للمحكمة في واشنطن Icon تمساح ضخم يبتلع لاعب كرة قدم بكوستاريكا Icon وقف بث وسيلتي إعلام فرنسيتين بالنيجر وباريس تندد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يقام خلال الفترة من 15 – 16 محرم

تركي بن طلال يرعى انطلاق فعاليات الملتقى الثالث لوكلاء إمارات المناطق

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٢ مساءً
تركي بن طلال يرعى انطلاق فعاليات الملتقى الثالث لوكلاء إمارات المناطق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رعى أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، أمس، انطلاق فعاليات الملتقى الثالث لإمارات المناطق للمبادرات والتجارب التنموية، الذي يقام في المنطقة خلال الفترة من 15- 16 محرم 1445هـ، في المدينة الجامعية بالفرعاء بتنظيم من إمارة منطقة عسير.

قد يهمّك أيضاً
5 أطعمها مضرة بالقلب

5 أطعمها مضرة بالقلب

إصابة 7 جزائريين في اصطدام حافلة بجمل

إصابة 7 جزائريين في اصطدام حافلة بجمل

معرض المبادرات التنموية

ودشن الأمير تركي بن طلال، بحضور وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالله الفالح، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، ووكلاء إمارات المناطق، معرض المبادرات التنموية الذي يضم 26 جناحًا للجهات المشاركة من إمارات المناطق والجهات الحكومية قدّمت خلالها عددًا من مبادراتها، التي سعت من خلالها إلى إشراك المجتمع في مسيرة التنمية، وخَلَقَت العديد من الفرص المجتمعية التي أسهمت في تنمية الإنسان والمكان بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة وفق رؤية المملكة 2030.

شكر وتقدير

ورفع الشكر والتقدير لوزير الداخلية على موافقته لاستضافة منطقة عسير للملتقى الثالث، مرحبًا بكافة ضيوف الملتقى، ومشيرًا إلى تميز فكرة الملتقى الذي وجه به سمو وزير الداخلية لتبادل الخبرات وعرض التجارب لإمارات المناطق بما يساهم في تحقيق النهضة الشاملة وتجويد الأعمال.

وأكد أن التنمية هي مشروع وطن، وأن جودة العمل فيها أصبحت مطلبًا من الجميع، امتثالًا لأوامر وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وتناول الحفل المعد لهذه المناسبة عددًا من الفقرات تضمنت شرحًا عن مسيرة إنجاز مشروع المدينة الجامعية قدمه معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجا الله السلمي، حيث أشار إلى توجيه القيادة الرشيدة، بإنجاز المشروع، بإشراف مباشر ومتابعة دائمة من سمو أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، حرصًا على مكانة الجامعة في النهضة والتطور بوصفها منارة للعلوم والفكر والثقافة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم