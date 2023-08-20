تزكية آل فاضل رئيسًا لـ الأخدود حتى 2027

أعلن نادي الأخدود، مساء اليوم الأحد، عن تنصيب سامي بن هديش آل فاضل، رئيسًا لمجلس الإدارة لمدة 4 سنوات حتى عام 2027 بالتزكية.

آل فاضل رئيسًا للنادي

وعُقدت الجمعية العمومية للنادي اليوم، وشهدت تزكية آل فاضل رئيسًا لمجلس الإدارة، وصالح بن حمد آل منيف نائبًا للرئيس، وفقًا لحساب الأخدود الرسمي عبر منصة “إكس”.

وجاء في عضوية مجلس الإدارة كل من؛ يوسف بن حسين آل مسعد، محمد بن عبدالله آل زندان، محمد بن علي آل حميلان، فواز بن مهدي الطليلي، صالح بن سوار آل مقبول، حسن بن حمد آل سدران وإبراهيم بن صالح بني هميم.

الأخدود في دوري روشن

على الجانب الآخر، يُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود في منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه، ويحتل المركز الـ14 برصيد نقطة واحدة بعد مرور جولتين.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم مشواره في دوري روشن السعودي بتعادل إيجابي ضد الشباب، قبل أن يخسر على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية أمام الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف.