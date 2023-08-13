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عبر روبوت توجيهي مدعوم بـ 11 لغة

تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة قاصدي المسجد الحرام

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٢ صباحاً
تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة قاصدي المسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

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سخّرت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الذكاء الاصطناعي للرد على إجابة السائلين داخل المسجد الحرام، ويأتي ذلك لتسهيل عمليات الفتوى والرد عليها من خلال “الروبوت التوجيهي”، الذي يعمل على توجيه الحجاج والمعتمرين لكيفية أداء المناسك والإفتاء، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات والتواصل مع أصحاب الفضيلة المشاركين في إجابة السائلين عن بعد.

11 لغة

ويدعم الروبوت التوجيهي (11) لغة وهي: اللغة العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردية، الصينية، البنغالية، الهوساوية, كما يحتوي الروبوت على شاشة (21 بوصة ) تعمل باللمس يمكن الاستفادة منها بعمل عدد من الخدمات التي تهم قاصدي المسجد الحرام من توجيه وإرشاد.

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ويحتوي الروبوت على (4) عجلات مزودة بنظام إيقاف ذكي تسمح بتحريكه بشكل سلس ومرن، مع نظام كاميرات أمامية وسفلية عالية الدقة والوضوح في نقل الصورة حيث تسمح بالتقاط تصوير محيطي للمكان، وسماعات ذات وضوح عال في الصوت، وميكروفون بجودة التقاط عالية تسمح بنقل واضح للصوت، ويعمل الروبوت على نظام الشبكة اللاسلكية (واي فاي) وبسرعة (5) جيجا هرتز تمكن من انتقال سريع وعال للبيانات.

تعزيز الرسالة الدينية

وتعمل رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، على تهيئة البيئة الإيمانية الخاشعة لقاصدي المسجد الحرام، حيث جعلت القاصد الكريم من أولى اهتماماتها، والحرص على راحته وتلمس احتياجاته، وتسهيل أداء نسكه، في بيئة تعبدية تراعي أقصى معايير الجودة والتميز، وبذل المزيد من الجهود واستثمار وسائل العصر من الإعلام والتقنية واللغات في تعزيز الرسالة الدينية تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر .

 

 

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