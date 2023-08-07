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بالقرب من مدينة تشوديتش بوسط بولندا

تسريب في خط أنابيب ينقل النفط من روسيا لأوروبا

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٩ صباحاً
تسريب في خط أنابيب ينقل النفط من روسيا لأوروبا
المواطن - فريق التحرير

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قالت شركة “بيرن” البولندية المشغلة لشبكة أنابيب نقل النفط إلى أوروبا، أمس الأحد: إنه تم رصد تسرب من أحد أنابيب خط دروجبا، موضحة أنه يتم إيقاف ضخ النفط عبر هذا الأنبوب.

تسريب بخط أنابيب

وبحسب مجلة “بوليتيكو” النسخة الأوروبية، أضافت الشركة، تم اكتشاف التسرب بالقرب من مدينة تشوديتش بوسط بولندا في أحد أنابيب القطاع الغربي من دروجبا، الذي يصل من خلاله النفط الخام إلى ألمانيا، موضحًا أن الأنبوب الثاني يعمل دون أية تغييرات ولا توجد مخاطر صحية على السكان.

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ولفتت إلى أن الإمدادات إلى المصافي البولندية لم تتأثر، وأنها تتواصل حاليًّا مع شركاء ألمان يتلقون النفط عبر خط الأنابيب، مؤكدة أنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب التسرب.

من ناحية أخرى، صرح مسؤولون أوكرانيون بأن القوات الروسية تكثف من عملياتها في منطقة “خاركيف” الواقعة شمال البلاد.

ووفقًا لما نقلته وكالة أوكرين فورم الأوكرانية، أوضح رئيس الإدارة العسكرية في المنطقة أوليه سينيهوبوف- أمس الأحد، “إن قوات الكرملين واصلت قصف عدة مناطق بما في ذلك مدينة خاركيف”.

أسعار النفط
أسعار النفط

وأردف سينيهوبوف أن رجلين لقيا مصرعهما بينما أصيب أربعة أشخاص آخرون عندما قصفت القوات الروسية مبنى غير سكنى في قرية “كروهلياكيفكا” بالمنطقة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن أول أمس السبت أن مركزا لنقل الدم في المنطقة تعرض للقصف، وقال: إن هناك قتلى وجرحى نتيجة الهجوم، لكنه لم يحدد العدد.

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