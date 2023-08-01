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تلاعب الشركة على مدار العقد الماضي

تسلا عينت فريقًا سريًّا للمماطلة في الاستجابة لشكاوى العملاء

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٢ صباحاً
تسلا عينت فريقًا سريًّا للمماطلة في الاستجابة لشكاوى العملاء
المواطن - فريق التحرير

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عينت شركة “تسلا” فريقًا سريًّا لمماطلة شكاوى العملاء، بشأن اختلاف المدى المتوقع لقيادة السيارات عن المدى المعلن عنه في دعاية الشركة، واختلاف المعلومات التي تظهرها شاشة القيادة عن الأداء العملي للسيارات.

تلاعب تسلا لمدة عقد

ووفقًا لوكالة “رويترز”، تلاعبت الشركة على مدار العقد الماضي، في البيانات التي تظهرها شاشة معلومات القيادة، حول المسافة المتبقية التي يمكن أن تقطعها السيارة قبل نفاد شحن البطارية.

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وعينت “تسلا” فريقًا سريًّا في مدينة لاس فيجاس الصيف الماضي، لإلغاء أكبر عدد ممكن من المقابلات مع العملاء بشأن الشكاوى المتعلقة بأداء السيارة؛ نظرًا لضخامة عدد الشكاوى، وذلك بعد حل الشركة لفريق العلاقات العامة لديها في عام 2020.

 تراجع أسهم تسلا

تراجع سهم “تسلا” خلال تداولات، أمس الاثنين، بنسبة 0.15% إلى 266.99 دولار في الساعة 05:49 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعد افتتاح تداولات اليوم عند 267.48 دولار.

وفي سياق متصل، سلمت تسلا 889 ألف سيارة في النصف الأول من هذا العام، متجاوزةً بذلك إجمالي السيارات الكهربائية التي باعتها “فولكس واجن” و”بي إم دبليو” و”مرسيدس بنز” و”بورشه” مجتمعة.

وتواجه الآن الشركات الألمانية تحديًا لأن مشكلات البرمجيات تؤخر اطلاق النماذج الرئيسية وتساهم في تراجع المبيعات في الصين التي تعد أكبر أسواقها، حيث تتسابق “تسلا” وشركة “بي واي دي” المحلية الرائدة على ريادة السوق هناك. كما تلعب هذه الشركات دورًا ثانويًّا في عقر دارها بألمانيا، حيث تبقى “تسلا” أفضل علامة تجارية رائدة في صناعة السيارات الكهربائية هناك.

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