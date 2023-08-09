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تم استخراج معلومات شخصية من نظام سيارة

تسلا في مأزق خطير بسبب النظام الترفيهي

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٢ صباحاً
تسلا في مأزق خطير بسبب النظام الترفيهي
المواطن - فريق التحرير

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تعيش شركة تسلا، التي تعتبر واحدة من أبرز الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية بالعالم، مأزقًا خطيرًا.

ووفق موقع “TechCrunch” فقد كشف فريق من الباحثين عن قدرتهم على اختراق نظام تسلا الترفيهي،

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“تفكيك حماية” السيارة

وفي التفاصيل، استخدم الفريق طريقة تُعرف بـ”تقلب الجهد الكهربائي”، حيث قام بتغيير الجهد المتواصل إلى المعالج (AMD) المستخدم في نظام الترفيه. وبالتالي، استطاع “تفكيك حماية” السيارة والتحكم في مزايا محددة دون الحاجة للدفع.

ولفتت النتائج إلى قدرة الباحثين على تنشيط بعض المزايا التي تتطلب عادة رسومًا تقدر بـ300 دولار، مثل تسخين المقاعد الخلفية.

تسلا
تسلا

استخراج معلومات شخصية

غير أن الأمور لم تتوقف هنا، فقد أفاد الباحثون بأن هناك إمكانية لتمكين نظام القيادة الذاتية في مناطق لا يتوفر فيها عادة، حيث سيتطلب ذلك مزيدًا من الجهد في مجال الهندسة العكسية.

في السياق أكد كريستيان ويرلينغ، أحد الباحثين الرئيسيين، لـ”TechCrunch”، أن هذه الطريقة تتطلب الوصول المباشر إلى سيارة تسلا، ما يقلل من مخاطر استغلال هذا الاختراق من قبل مجرمين. مع ذلك، استطاع الباحثون أيضًا استخراج معلومات شخصية من السيارة، مثل جهات الاتصال، وكلمات المرور، والمواقع التي تمت زيارتها.

ومن المقرر أن يقدم الباحثون نتائج أبحاثهم في المؤتمر الأمني Black Hat المقام في لاس فيغاس خلال الأسبوع المقبل.

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تدخل مباشر

من المعروف أن هذا النوع من الهجمات يحتاج إلى تدخل مباشر بالسيارة وليس اختراقًا عن بُعد، ما يحد من انتشاره. ورغم ذلك، يظل هو نقطة ضعف قد تحتاج تسلا لمعالجتها في المستقبل.

فيما لم تقدم تسلا، حتى الآن، ردًّا رسميًّا على هذه الأنباء، إلا أن هذا الحادث يسلط الضوء على أهمية الأمان السيبراني في عالم السيارات المتطور.

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