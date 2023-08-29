Icon

إطلاق برنامج حياك لتمكين وتهيئة المعلمين والمعلمات الجدد بالرياض Icon مصرع 3 أشخاص في تحطم مروحية وسط روسيا Icon رد فعل مواطن بعد هطول الأمطار الغزيرة على الباحة Icon وزارة الدفاع: أجواؤنا آمنة بعزيمة أبطالنا Icon خدمات وإجراءات البورصة العقارية في دليل واحد Icon الأرصاد: أمطار خفيفة على شرورة حتى الـ 11 مساءً Icon تسليم 2542 شقة سكنية بمشروع بوفارديا سيتي في ضاحية الجوهرة Icon المرئي والمسموع تتوعد أصحاب دعاوي التعصب الرياضي Icon التأمينات: إيقاف معاش التقاعد المبكر عند العودة للعمل Icon 3 نصائح مهمة للوقاية في مرحلة ما قبل السكري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يمتد على مساحة تقدر بـ 556,261 مترًا

تسليم 2542 شقة سكنية بمشروع بوفارديا سيتي في ضاحية الجوهرة

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٠ مساءً
تسليم 2542 شقة سكنية بمشروع بوفارديا سيتي في ضاحية الجوهرة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC عن اكتمال مراحل مشروع بوفارديا سيتي والعمل على تسليم جميع الوحدات السكنية للملاك بوقتٍ قياسي خلال شهر أغسطس من العام الحالي، حيث يعد المشروع أحد مشاريع ضاحية الجوهرة بمحافظة جدة، الذي يأتي بالشراكة مع شركة الديار العربية.

آلاف الشقق السكنية

ويتضمن المشروع 2542 شقة سكنية تم تسليمها للملاك بعد إطلاق التيار الكهربائي في كامل المشروع، حيث يمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ 556,261 متر مربع في موقع إستراتيجي شمال مطار عروس البحر الأحمر وبالقرب من مدينة الملك عبد الله الرياضية وملعب الجوهرة والكثير من المرافق الخدمية العامة.

قد يهمّك أيضاً
القبض على مقيمين بالقريات روجا شبوًا وبحوزتهما مبالغ مالية

القبض على مقيمين بالقريات روجا شبوًا وبحوزتهما مبالغ مالية

بشهادة النظام الأساسي للحكم.. تاريخ سعودي مشرف في حماية ذوي الاحتياجات

بشهادة النظام الأساسي للحكم.. تاريخ سعودي مشرف في حماية ذوي الاحتياجات

وجرى الإعلان عن المشروع وإطلاق البيع في الربع الأول من عام 2019 وتم البدء بتنفيذ أعمال التشييد والبناء في أواخر عام 2019 ضمن وتيرة متسارعة، ووصل معدل إنجاز المشروع إلى حوالي 95% في أكتوبر من عام 2022 وجرى تسليم أغلب الوحدات، وسيتم استكمال أعمال تسليم الوحدات لكافة المستفيدين خلال شهر أغسطس من العام الحالي 2023، وذلك ضمن خطط واستراتيجيات الشركة في تسريع وتيرة تسليم المساكن.

استغلال مساحات وخدمات متكاملة

ويتميز بوفارديا سيتي باستغلال المساحات المخصصة للبناء على أكمل وجه، علاوة على انتشار باقة متنوّعة من الخدمات المتكاملة والتي تضمن الرفاهية والراحة والهدوء لكل سكان ضاحية الجوهرة، كما تضم الضاحية العديد من المرافق التعليمية والترفيهية والصحية والرياضية والتجارية، إضافةً إلى توافر الحدائق والمسطحات الخضراء، لتمنح سكانها أعلى معايير جودة الحياة.

تسريع تسليم المساكن

وتواصل الوطنية للإسكان تنفيذ خططها وإستراتيجيتها لتسريع وتيرة تسليم المساكن حيث أعلنت مؤخرًا عن تسليمها لأكثر من 25 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق السعودية، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وتقديم خيارات متنوعة وبأسعار تناسب القدرات الشرائية وفق أعلى المعايير العالمية.

الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لمنظومة العرض العقاري، وتعمل على زيادة المعروض العقاري عبر الاستثمار في عدد من المشاريع والضواحي بمنطقة مكة المكرمة ليصل عدد المشاريع المطورة في المنطقة إلى 51 مشروعًا، بمساحاتٍ تجاوزت 15 مليون متر مربع وبعدد وحدات تخطت 37 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات والتصاميم، ويأتي ذلك في إطار حرصها على زيادة المعروض وتوفير جميع مقومات جودة الحياة في المجتمعات السكنية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التملك إلى 70%.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حديث علي البليهي ورونالدو يخطف الأنظار في مباراة الهلال والنصر
الرياضة

حديث علي البليهي ورونالدو يخطف الأنظار في...

الرياضة
ضمك يحصل على شهادة الكفاءة المالية
آخر الاخبار

ضمك يحصل على شهادة الكفاءة المالية

آخر الاخبار
القبض على مواطن روج الإمفيتاميـن المخـدر وأقراصًا ممنوعة بالقصيم
أخبار أمنية

القبض على مواطن روج الإمفيتاميـن المخـدر وأقراصًا...

أخبار أمنية
جامعة الإمام عبدالرحمن تحدد موعد المقابلات للوظائف الصحية
السعودية اليوم

جامعة الإمام عبدالرحمن تحدد موعد المقابلات للوظائف...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة في شركة معادن

وظائف
تراجع طفيف لأسعار النفط
العالم

تراجع طفيف لأسعار النفط

العالم
10 هزات أرضية تضرب سوريا خلال 24 ساعة
العالم

10 هزات أرضية تضرب سوريا خلال 24...

العالم
إحباط تهريب 30 كيلو من القات بالدائر
أخبار أمنية

إحباط تهريب 30 كيلو من القات بالدائر

أخبار أمنية