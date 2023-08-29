تسليم 3 ملايين صاروخ وقذيفة أمريكية لأوكرانيا

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أكدت نائبة وزير الدفاع الأمريكي، كاثلين هيكس، أن واشنطن أرسلت أكثر من 3 ملايين صاروخ وقذيفة هاون وقذيفة مدفعية إلى أوكرانيا خلال عام ونصف العام منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.
وذكرت هيكس في مؤتمر دفاعي في واشنطن: على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، أرسلنا أكثر من 3.1 مليون قذيفة صواريخ وصاروخ وقذيفة هاون وقذيفة مدفعية إلى أوكرانيا. وهذه مجرد أربع فئات من الذخيرة.
ولفتت إلى أن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا يتجاوز 43 مليار دولار.
وطلب البيت الأبيض من الكونجرس مبلغًا إضافيًّا قدره 21 مليار دولار لأوكرانيا، بما في ذلك 13 مليار دولار لإمدادات الأسلحة والذخيرة.
وأردفت، مستشهدة بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية من ستارلينك كمثال: من خلال العمل مع القطاع الخاص، ساعدنا أوكرانيا أيضًا في الوصول إلى فرص التكنولوجيا المهمة التي مكنتها من تغيير الوضع في ساحة المعركة.
وقالت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، في وقت سابق: إنهم قد يواجهون مشاكل في تجديد مخزونات الذخيرة التي أصبحت فارغة بسبب عمليات الإرسال الجارية إلى أوكرانيا.