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الناتج المحلي ارتفع بنسبة 0.8% فقط

تسهيلات جديدة في الصين بشأن التأشيرات والإقامة

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٨ مساءً
تسهيلات جديدة في الصين بشأن التأشيرات والإقامة
المواطن - فريق التحرير

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اتخذت السلطات الصينية إجراءات إدارية جديدة لدعم اقتصادها تسمح بموجبها لبعض الأجانب بالحصول على تأشيرات دخول لدى الوصول إلى أراضيها، كما تمكّن أهالي المناطق الريفية من الإقامة بسهولة أكبر في المدن.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مسؤول في وزارة الأمن العام، تهدف هذه التسهيلات إلى تعزيز حرية تنقل الأفراد والمركبات والمعلومات والمعطيات.

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وتراجع زخم انتعاش الصين في مرحلة ما بعد كوفيد في الأشهر القليلة الماضية، على وقع انخفاض الاستهلاك وأزمة في قطاع العقارات.

الناتج المحلي

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% فقط بين الفصل الأول والثاني هذا العام، فيما بلغت البطالة بين الشباب معدلات قياسية تجاوزت 20 %.

وأمام ذلك أعلنت الوزارة عن 26 إجراء من بينها قواعد جديدة لمنح تأشيرات دخول لرجال وسيدات الأعمال الأجانب.

وبذلك سيتمكن الأفراد الذين يأتون إلى الصين للمشاركة في مفاوضات تجارية أو معارض أو مؤتمرات أو للاستثمار، من الحصول على تأشيرة لدى الوصول شرط إبراز المستندات الضرورية.

طلب تأشيرة

وكان في السابق على المسافرين طلب تأشيرة لدى السفارات أو القنصليات الصينية في بلدان المغادرة.

تسهيلات الإقامة

وأُعلن أمس الخميس أيضا عن مزيد من التسهيلات لنظام الإقامة الدائمة المثير للجدل الذي صنّف لعقود الصينيين بين مواطن في الريف أو المدينة.

ويحق للصينيين الإقامة والعيش والعمل في أي مكان في أنحاء البلاد. لكن بسبب نظام الإقامة يمكنهم الاستفادة فقط من بعض الخدمات العامة مثل الضمان الصحي والتعليم حيث هم مسجلون، وعموما يكون ذلك مكان الولادة.

وهذه الترتيبات التي تهدف من حيث الشكل إلى تجنب التوسع الجامح للمدن، ينجم عنها في الواقع إحجام العديد من الصينيين عن الإقامة في المدن لصعوبة الحصول على كل الخدمات العامة.

ولتخفيف تلك القيود ستعمل الصين على وضع تسهيلات إضافية لشروط التسجيل وستشجع أهالي الأرياف القادرين على العمل والعيش في المدن، على الإقامة فيها مع عائلاتهم.

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