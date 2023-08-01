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أجريت الاختبارات الأولية بشهر مارس الماضي

تشغيل أول مفاعل نووي أمريكي منذ 7 سنوات

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٥ صباحاً
تشغيل أول مفاعل نووي أمريكي منذ 7 سنوات
المواطن - فريق التحرير

بدأ توصيل مفاعل نووي جديد في الولايات المتحدة إلى الشبكة الكهربائية في البلاد للمرة الأولى منذ ما يقرب من سبع سنوات، وفقًا لما أعلنته شبكة “سي إن بي سي” الإخبارية الأمريكية.

مفاعل نووي

وأفادت شبكة “سي إن بي سي”، أمس الاثنين، بأن مفاعل الوحدة 3 في “محطة فوجلي للطاقة النووية” الواقع بالقرب من مدينة “واينيسبورو” بولاية جورجيا الأمريكية قد بدأ عمله وتشغليه أمس، مشيرة إلى أن الوحدة تملكها شركة جورجيا باور “Georgia Power”.

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وتابعت الشبكة أن هذا التشغيل يأتي بعد الاختبارات الأولية التي أجريت في الوحدة بشهر مارس الماضي.

ألمانيا تودع الطاقة النووية نهائيًا

منذ أكتوبر 2016

وفي هذا الصدد، قالت شركة جورجيا باور، المالكة: إن المفاعل النووي، وهو من طراز Westinghouse AP1000، يولد ما يقرب من 1110 ميجا وات من الطاقة، التي يمكن أن تزود ما يقدر بنحو 500 ألف منزل وشركة بالكهرباء.

وكانت آخر مرة بدأ فيها مفاعل نووي في توصيل الطاقة إلى شبكة الطاقة في الولايات المتحدة في أكتوبر 2016، عندما بدأت هيئة وادي تينيسي التشغيل التجاري لوحدة “واتس بار 2” بالقرب من سبرينج سيتي بولاية تينيسي.

مفاعل نووي
مفاعل نووي

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