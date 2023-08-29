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تشكيلة مباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي للمحترفين

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٩ مساءً
تشكيلة مباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي للمحترفين
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدربان، البرتغالي لويس كاسترو والهولندي مارسيل كايزر عن تشكيلة مباراة النصر ضد الشباب في الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن ” الدوري السعودي للمحترفين”.

تشكيل فريقي النصر والشباب

وجاء تشكيل النصر مكونًا من: ” نواف العقيدي، سلطان الغنام، محمد آل فتيل، إيميريك لابورت، جيسلان كونان، عبدالله الخيبري، أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزوفيتش، عبدالرحمن غريب، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو”.

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تشكيل النصر لمواجهة الشباب

أما تشكيل الشباب فجاء مكونًا من: ” كيم سيونج جيو، فواز الصقور، نادر الشراري، إياجو سانتوس، حسين الصبياني، جوستافو كويلار، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، فهد المولد، هتان باهبري، حبيب ديالو”.

ويدير مباراة النصر ضد الشباب، الأمريكي إسماعيل الفاتح حكمًا للساحة وسيعاونه كل من الأمريكي كايل إتكينز ومواطنه كوري باركر، عبدالله الخربوش حكمًا رابعًا، ألين شايمان حكمًا للفيديو وفيصل القحطاني حكم الفيديو المساعد.

تشكيل الشباب لمواجهة النصر

الدوري السعودي للمحترفين

وفي مباريات أمس في الدوري السعودي للمحترفين، كان أبها فاز على الفيحاء بنتيجة 2-1، وفاز الهلال على الاتفاق بثنائية دون رد، بينما فاز الرائد على الرياض بثلاثية دون رد، وفاز الاتحاد على الوحدة بثلاثية دون رد.

أما في أول مباراتين من مباريات اليوم، تعادل ضمك ضد الفتح بنتيجة هدفين لكل فريق، وفاز التعاون على الأخدود بهدف دون رد.

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