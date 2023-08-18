تشكيل النصر ضد التعاون

كشف المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر عن تشكيلة العالمي ضد التعاون وذلك بمناسبة مباراة الفريقين التي تنطلق بعد قليل في الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي.

النصر ضد التعاون

وجاء تشكيل النصر مكونًا من: ” وليد عبدالله، سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالإله العمري، جيسلان كونان، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو”.

أما تشكيل نادي التعاون فجاء مكونًا من : ” مايلسون، عبدالملك العييري، وليد الأحمد، جيروتو، حسن كادش، معاذ فقيهي، أشرف المهديوي، فلافيو، ألفارو ميدران، ماتيوس كاسترو، تاوامبا”.

وتقام مباراة النصر ضد التعاون بين الفريقين على ملعب الأول بارك معقل فريق النصر.