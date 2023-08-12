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ضمن منافسات الدوري الإنجليزي

تشكيل مباراة أرسنال ونوتينجهام فورست

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
تشكيل مباراة أرسنال ونوتينجهام فورست
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المديران الفنيان ميكيل أرتيتا وستيف كوبر، عن التشكيل الأساسي لمباراة أرسنال ونوتينجهام فورست ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

مباراة أرسنال ونوتينجهام فورست

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ونوتينجهام فورست عند الساعة الثانية والنصف عصر اليوم السبت، على ملعب “الإمارات”، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

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ويأمل ميكيل أرتيتا في تحقيق انطلاقة قوية، وخطف نقاط مباراة اليوم، خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، فيما يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نوتينجهام فورست في الظهور بشكل جيد وتحقيق نتيجة إيجابية.

مباراة أرسنال ونوتينجهام فورست
مباراة اليوم – المصدر @Arsenal

تشكيل مباراة اليوم

ودفع ميكيل أرتيتا بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة أرسنال ونوتينجهام فورست، أملًا في هز الشباك مبكرًا وتسهيل مهمة فريقه في تحقيق الفوز، حيث يطمح في حصد الثلاث نقاط وملاحقة مانشستر سيتي على الصدارة منذ الجولة الأولى.

وجاء تشكيل الجانرز في مباراة أرسنال ونوتينجهام فورست، كالتالي؛ آرون رامسديل، بنيامين وايت، ويليام ساليبا، توماس بارتي، يوريان تيمبر، مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، كاي هافيرتز، بوكايو ساكا، نيكتياه وجابرييل مارتينيلي.

تشكيل مباراة أرسنال ونوتينجهام فورست
تشكيل أرسنال – المصدر @Arsenal

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نوتينجهام فورست كالتالي؛ مات تيرنر، ويلي بولي، جو وورال، سكوت ماكينا، أورير، ريان ييتس، أوريل مانجالا، أولا أينا، دانيلو، برينان جونسون ومورغان جيبس وايت.

نوتينجهام فورست
تشكيل نوتينجهام فورست – المصدر @NFFC

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