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تشكيل مباراة الأهلي والحزم في افتتاح دوري روشن

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٤ مساءً
تشكيل مباراة الأهلي والحزم في افتتاح دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدربان، الألماني ماتياس يايسله والبرتغالي فيليب جوفيا تشكيلة فريقي الأهلي والحزم في الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين في افتتاحية موسم 2023/2024.

الأهلي والحزم 

وجاء تشكيل الأهلي مكونًا من: “إدوارد ميندي، علي مجرشي، عبدالباسط هندي، روجير إيبانيز، أليوسكي، زياد الجهني، رياض بودبوز، فرانك كيسي، رياض محرز، روبيرتو فيرمينيو، آلان ماكسيمين”.

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تشكيلة الحزم لمواجهة الأهلي

أما تشكيل نادي الحزم فجاء مكونًا من: ” أيمن دحمان في حراسة المرمى، راضي العتيبي، سلطان تنكر، طلال عبسي، أحمد المحيميد، منصور الشمري، بن حسن تراوري، باسل السيالي، أنطونيو كارفايو، فينسيوس سوزا، يوسف المزيريب”.

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

 

 

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