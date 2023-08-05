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في كأس الملك سلمان للأندية

تشكيل مباراة الاتحاد ضد الهلال المتوقع

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٥ مساءً
تشكيل مباراة الاتحاد ضد الهلال المتوقع
المواطن - فريق التحرير

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ينتظر الجمهور مباراة الاتحاد ضد الهلال، في ظل الصراع القوي بين الفريقين، لخطف بطاقة التأهل والمنافسة على لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية.

مباراة الاتحاد ضد الهلال

ويحتضن ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف مباراة الاتحاد ضد الهلال، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت.

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وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد تأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، فيما حل الهلال وصيفًا بالمجموعة الثانية بـ4 نقاط.

الاتحاد ضد الهلال
جانب من مباراة سابقة – المصدر @Alhilal_FC

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

ومن المتوقع أن يدفع المديران الفنيان البرتغاليان نونو سانتو وخورخي جيسوس بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الاتحاد ضد الهلال اليوم، أملًا في هز الشباك مبكرًا؛ وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي.

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @aawsat_spt

ويتوقع أن يبدأ العميد مباراة الاتحاد ضد الهلال بالتشكيل التالي؛ مارسيلو غروهي، زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، أحمد بامسعود، مدالله العليان، الناشري “نغولو كانتي”، إيغور كورنادو، رومارينيو، جوتا، كريم بنزيما وعبدالرزاق حمد الله.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الهلال كلاسيكو اليوم بالتشكيل التالي؛ عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبدالحميد، روبن نيفيز، محمد كنو، سالم الدوسري، سيرجي سافيتش، ميشيل ديلغادو وعبدالله الحمدان.

الهلال في كأس الملك سلمان للأندية
لاعبو الفريق – المصدر @UAFAAC

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