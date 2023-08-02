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في كأس الملك سلمان للأندية

تشكيل مباراة الاتحاد والشرطة العراقي

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٨ مساءً
تشكيل مباراة الاتحاد والشرطة العراقي
المواطن - فريق التحرير

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كشف المديران الفنيان البرتغالي نونو سانتو وأحمد صلاح، عن التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد والشرطة العراقي المقرر انطلاقها، بعد قليل.

مباراة الاتحاد والشرطة العراقي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد والشرطة العراقي، عند الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس الملك سلمان للأندية.

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وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى في كأس الملك سلمان للأندية العربية برصيد 6 نقاط، وضمن التأهل رسميًا، يليه الشرطة العراقي برصيد 4 نقاط.

نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

تشكيل مباراة اليوم

وقام نونو سانتو بإراحة عدد من لاعبي العميد الأساسيين في مباراة الاتحاد والشرطة العراقي اليوم، بعد ضمان التأهل، حيث أبقى الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي، والثنائي البرازيلي رومارينيو وإيغور كورونادو على مقاعد البدلاء.

مباراة الاتحاد والشرطة العراقي
تشكيل الاتحاد – المصدر @ittihad

وجاء تشكيل العميد في مباراة الاتحاد والشرطة العراقي، كالتالي؛ مارسيلو غروهي، مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، أحمد بامسعود، مدالله العليان، زكريا هوساوي، سلطان الفرحان، عوض الناشري، صالح العمري، مروان الصحفي وهارون كمارا.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الشرطة العراقي في مباراة اليوم، كالتالي؛ أحمد باسل، كرار عامر، مناف يونس هاشم، محمد المواس، علاء عبدالزهرة، عبدالمجيد بوبكر، أحمد محمود، أحمد فرحان، نينجا إدريسا، فيصل نافل وفهد يوسف.

الشرطة العراقي
تشكيل الشرطة العراقي – المصدر @UAFAAC

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