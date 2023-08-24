تشكيل مباراة الرياض ضد الاتحاد المتوقع

ينتظر الجمهور مباراة الرياض ضد الاتحاد ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي، وسط صراع قوي من الفريقين للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

مباراة الرياض ضد الاتحاد

ومن المقرر أن تُقام مباراة الرياض ضد الاتحاد، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد الأمير فيصل بن فهد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد الاتحاد في الصدارة بـ6 نقاط، بالتساوي مع الأهلي والاتفاق.

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

وسيدفع المدربان يانيك فيريرا ونونو سانتو بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الرياض ضد الاتحاد اليوم، حيث يأمل كل منهما لمواصلة انطلاقته المميزة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وحصد الثلاث نقاط.

ويتوقع أن يبدأ الرياض مباراة الاتحاد اليوم بالتشكيل التالي؛ مارتن كامبانا، ألين توسكا، أحمد عسيري، دينو أرسلانجيتش، حسين علي النويقي، إبراهيم ندونج، بيراما توريه، عبدالإله الخيبري، علي الزقعان، نوليدج موسونا وصالح آل عباس.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ العميد مباراة الرياض ضد الاتحاد بالتشكيل التالي؛ مارسيلو غروهي، زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، مهند الشنقيطي، مدالله العليان، نغولو كانتي، فابينيو، إيغور كورونادو، رومارينيو، عبدالرزاق حمدالله وكريم بنزيما.