Icon

اقتحام قصر رئيس الوزراء البريطاني وتشويه واجهته يثير موجة غضب كبيرة Icon الهلال يصل الطائف استعدادًا لمباراة الاتحاد Icon التجارة تستدعي وسادة الرضاعة الذاتية للأطفال Icon طفلة سعودية سائحة في لندن: ما في أحلى من موسم الرياض Icon اكتشاف أكبر مخلوق بحري بالعالم Icon الأهلي يُنافس 3 فرق أوروبية على ضم فرانك كيسي Icon استقرئوا طقس جهة السفر عند التخطيط لرحلة صيفية Icon متظاهرون يغطون منزل ريشي سوناك بقماش أسود Icon التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد المصري Icon بامية زيرو المجمدة بها إصابات حشرية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الجولة الثالثة

تشكيل مباراة الزمالك ضد النصر المتوقع

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٤ مساءً
تشكيل مباراة الزمالك ضد النصر المتوقع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تترقب الجماهير مباراة الزمالك ضد النصر في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، في ظل الصراع القوي بينهما لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل.

مباراة الزمالك ضد النصر

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد النصر عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

قد يهمّك أيضاً
أمير الشرقية: 911 جاهز لتلبية النداء وتعاون المواطنين مطلب

أمير الشرقية: 911 جاهز لتلبية النداء وتعاون المواطنين مطلب

نقل السفارة الروسية من الخرطوم إلى بورتسودان

نقل السفارة الروسية من الخرطوم إلى بورتسودان

وقبل مباراة الزمالك ضد النصر اليوم، يحتل العالمي صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الشباب، ثم الفريق المصري برصيد 3 نقاط.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

وسيدفع المدربان الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، والبرتغالي لويس كاسترو، بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الزمالك ضد النصر، أملًا في تسجيل هدف مبكر، وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز والتأهل.

الزمالك في كأس الملك سلمان للأندية
لاعبو الزمالك – المصدر @ZSCOfficial

ويتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة اليوم أمام النصر، بالتشكيل التالي؛ محمد صبحي، مزة المثلوثي، محمد عبدالغني، حسام عبدالمجيد، حاتم سكر، نبيل عماد دونجا، أحمد فتوح، عمرو السيسي، محمود عبدالرزاق شيكابالا، أحمد مصطفى زيزو وسيف الدين الجزيري.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ العالمي مباراة الزمالك بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، أليكس تيليس، عبدالله مادو، علي لاجامي، سلطان الغنام، بروزوفيتش، سيكو فوفانا، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا، خالد الغنام وكريستيانو رونالدو.

النصر - مباراة الزمالك ضد النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم