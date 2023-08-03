تشكيل مباراة الزمالك ضد النصر المتوقع

تترقب الجماهير مباراة الزمالك ضد النصر في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، في ظل الصراع القوي بينهما لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل.

مباراة الزمالك ضد النصر

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد النصر عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

وقبل مباراة الزمالك ضد النصر اليوم، يحتل العالمي صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الشباب، ثم الفريق المصري برصيد 3 نقاط.

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

وسيدفع المدربان الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، والبرتغالي لويس كاسترو، بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الزمالك ضد النصر، أملًا في تسجيل هدف مبكر، وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز والتأهل.

ويتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة اليوم أمام النصر، بالتشكيل التالي؛ محمد صبحي، مزة المثلوثي، محمد عبدالغني، حسام عبدالمجيد، حاتم سكر، نبيل عماد دونجا، أحمد فتوح، عمرو السيسي، محمود عبدالرزاق شيكابالا، أحمد مصطفى زيزو وسيف الدين الجزيري.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ العالمي مباراة الزمالك بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، أليكس تيليس، عبدالله مادو، علي لاجامي، سلطان الغنام، بروزوفيتش، سيكو فوفانا، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا، خالد الغنام وكريستيانو رونالدو.