تشكيل مباراة الشباب السعودي والوحدة الإماراتي

كشف المدربان، الهولندي مارسيل كايزر والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عن تشكيلة مباراة الشباب السعودي ضد الوحدة الإماراتي في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

الشباب السعودي والوحدة الإماراتي

وجاء تشكيل الشباب مكونًا من: ” كيم سيونج جي، إياجو سانتوس، حسان تمبكتي، جوستافو كويلار، إيفر بانيجا، هتان باهبري، حسين مسعود، حسين الصبياني، رياض شراحيلي، فواز اليامي، عبدالله الجوعي”.

أما تشكيل نادي الوحدة فجاء مكونًا من: ” محمد الشامسي، لوكس لوبيز، علاء زهير، أحمد نور الله، طحنون الزعابي، جواو سانتوس، كريستيان جوانكا، روبين آمارال، عبدالله الكربي، عبدالله الشمس، آلان لوريرو”.