Icon

32 ضحية ومفقود جراء غرق زورقي مهاجرين قبالة لامبيدوزا الإيطالية Icon تشكيل مباراة الشباب السعودي والوحدة الإماراتي Icon الخطيب: استمتعوا باكتشاف قرية ذي عين الأثرية وتراثها الفريد Icon مصرع وإصابة أكثر من 110 باكستانيين جراء خروج قطار عن القضبان Icon انتشال 10 جثث لمهاجرين قبالة سواحل تونس Icon آرسنال بطلًا لـ درع الاتحاد الإنجليزي على حساب مان سيتي Icon السعودية تمنح التأشيرات الإلكترونية لـ 8 دول جديدة Icon تكرار جريمة مقتل الشاب نائل في فرنسا بعد شهر Icon ثلاثية تُهدي النصر بطاقة العبور لنصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية Icon جماهير النصر بعد تألق سلطان الغنام: عاد أفضل ظهير سعودي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في بطولة كأس الملك سلمان للأندية

تشكيل مباراة الشباب السعودي والوحدة الإماراتي

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٣ مساءً
تشكيل مباراة الشباب السعودي والوحدة الإماراتي
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

كشف المدربان، الهولندي مارسيل كايزر والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عن تشكيلة مباراة الشباب السعودي ضد الوحدة الإماراتي في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

الشباب السعودي والوحدة الإماراتي

وجاء تشكيل الشباب مكونًا من: ” كيم سيونج جي، إياجو سانتوس، حسان تمبكتي، جوستافو كويلار، إيفر بانيجا، هتان باهبري، حسين مسعود، حسين الصبياني، رياض شراحيلي، فواز اليامي، عبدالله الجوعي”.

قد يهمّك أيضاً
الرجاء المغربي يواجه النصر والشباب يلاقي الوحدة الإماراتي غدًا

الرجاء المغربي يواجه النصر والشباب يلاقي الوحدة الإماراتي غدًا

توقعات برياح وأتربة على المدينة المنورة حتى مساء الغد

توقعات برياح وأتربة على المدينة المنورة حتى مساء الغد

الشباب السعودي والوحدة الإماراتي

أما تشكيل نادي الوحدة فجاء مكونًا من: ” محمد الشامسي، لوكس لوبيز، علاء زهير، أحمد نور الله، طحنون الزعابي، جواو سانتوس، كريستيان جوانكا، روبين آمارال، عبدالله الكربي، عبدالله الشمس، آلان لوريرو”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إصدار 6 آلاف رخصة عبر موثوق خلال عام
السعودية اليوم

إصدار 6 آلاف رخصة عبر موثوق خلال...

السعودية اليوم
5 مدن سعودية تستقبل أمطار الصيف بغزارة
السعودية اليوم

5 مدن سعودية تستقبل أمطار الصيف بغزارة

السعودية اليوم
إطلاق برنامج ماجستير الذكاء الاصطناعي بكلية الملك فهد الأمنية
السعودية اليوم

إطلاق برنامج ماجستير الذكاء الاصطناعي بكلية الملك...

السعودية اليوم
طرح 30% من أسهم “الخدمات الطبية” في سوق نمو
السوق

طرح 30% من أسهم “الخدمات الطبية” في...

السوق
روسيا توجه تحذيرًا شديد اللهجة لليابان
العالم

روسيا توجه تحذيرًا شديد اللهجة لليابان

العالم
واجب وطني على رجال الأعمال لكبح جماح سوق العقار
السعودية اليوم

واجب وطني على رجال الأعمال لكبح جماح...

السعودية اليوم
العلاقات بين السعودية ودول آسيا الوسطى متينة واستراتيجية ومتقدمة
السعودية اليوم

العلاقات بين السعودية ودول آسيا الوسطى متينة...

السعودية اليوم
أقل عمر لحجز تصريح العمرة للأطفال
السعودية اليوم

أقل عمر لحجز تصريح العمرة للأطفال

السعودية اليوم