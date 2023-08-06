تشكيل مباراة الشباب السعودي والوحدة الإماراتي

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كشف المدربان، الهولندي مارسيل كايزر والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عن تشكيلة مباراة الشباب السعودي ضد الوحدة الإماراتي في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية.
وجاء تشكيل الشباب مكونًا من: ” كيم سيونج جي، إياجو سانتوس، حسان تمبكتي، جوستافو كويلار، إيفر بانيجا، هتان باهبري، حسين مسعود، حسين الصبياني، رياض شراحيلي، فواز اليامي، عبدالله الجوعي”.
أما تشكيل نادي الوحدة فجاء مكونًا من: ” محمد الشامسي، لوكس لوبيز، علاء زهير، أحمد نور الله، طحنون الزعابي، جواو سانتوس، كريستيان جوانكا، روبين آمارال، عبدالله الكربي، عبدالله الشمس، آلان لوريرو”.