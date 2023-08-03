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ضمن منافسات الجولة الأخيرة

تشكيل مباراة الشباب والاتحاد المنستيري

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٦ مساءً
تشكيل مباراة الشباب والاتحاد المنستيري
المواطن - فريق التحرير

كشف المديران الفنيان مارسيل كايزر وطارق الجاني، عن التشكيل الرسمي لمباراة الشباب والاتحاد المنستيري التونسي المقرر انطلاقها، بعد قليل.

مباراة الشباب والاتحاد المنستيري

وتنطلق مباراة الشباب والاتحاد المنستيري التونسي عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في كأس الملك سلمان للأندية.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثاني في المجموعة الثالثة بكأس الملك سلمان للأندية العربية برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع النصر المتصدر، فيما يتذيل الاتحاد المنستيري الترتيب بدون رصيد.

مدرب الشباب
الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل الليوث في مباراة الشباب والاتحاد المنستيري، كالتالي؛ كيم سيونج جيو، فواز الصقور، سعيد الربيعي، حسان تمبكتي، حسين الصبياني، غوستافو كويلار، ماجد كنبة، إيفر بانيغا، عبدالإله الشمري، هتان باهبري وأحمد عبده.

الشباب والاتحاد المنستيري
تشكيل الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الاتحاد المنستيري في مباراة اليوم، كالتالي؛ صادق يدعس، وائل بن عثمان، نادو فابريس، بيني مونقو، فرات السطاني، علاء الدريدي، زياد العلوي، هشام بكار، عبدالقادر بوطيش، ياسين الشيخ وشهاب الجبالي.

الاتحاد المنستيري
تشكيل الاتحاد المنستيري – المصدر @UAFAAC

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