تشكيل مباراة الشرطة ضد النصر بالبطولة العربية

أعلن المديران الفنيان أحمد صلاح والبرتغالي لويس كاسترو، عن تشكيل مباراة الشرطة ضد النصر في البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية” التي ستنطلق، بعد قليل.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الشرطة ضد النصر في الدور نصف النهائي من البطولة العربية، عند الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرطة العراقي قد خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية بعد الفوز على السد القطري بنتيجة 4\2، فيما تجاوز النصر عقبة الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ودفع المديران الفنيان بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الشرطة ضد النصر، أملًا في تسجيل هدف مبكر، وتسهيل مهمة الفريق في تحقيق الفوز، وخطف بطاقة التأهل إلى المواجهة النهائية والمنافسة على لقب البطولة العربية.

وجاء تشكيل العالمي في مباراة الشرطة ضد النصر، كالتالي؛ نواف العقيدي، سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالله مادو، أليكس تيليس، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني وكريستيانو رونالدو.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الشرطة العراقي، كالتالي؛ أحمد باسل فاضل، كرار عامر، مناف يونس هاشم، أسو رستم محمد، علاء عبدالزهرة، عبدالمجيد بوبكر، أحمد يحيى محمود، أحمد فرحان مشرف، نينجا إدريسا، فيصل جاسم نافل وأمير صباح خضير.

Our lineup to face @AlNassrFC_EN in the @UAFAAC semi-final 🟢

تشكيلة الشرطة الرسمية لمواجهة النصر السعودي 🆙 pic.twitter.com/UVyN2EcAuQ

— Al-Shorta SC نادي الشرطة (@AlShortaSC_EN) August 9, 2023