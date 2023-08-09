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ضمن منافسات الدور نصف النهائي

تشكيل مباراة الشرطة ضد النصر بالبطولة العربية

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٥ مساءً
تشكيل مباراة الشرطة ضد النصر بالبطولة العربية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المديران الفنيان أحمد صلاح والبرتغالي لويس كاسترو، عن تشكيل مباراة الشرطة ضد النصر في البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية” التي ستنطلق، بعد قليل.

مباراة الشرطة ضد النصر

ومن المقرر أن تُقام مباراة الشرطة ضد النصر في الدور نصف النهائي من البطولة العربية، عند الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

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وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرطة العراقي قد خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية بعد الفوز على السد القطري بنتيجة 4\2، فيما تجاوز النصر عقبة الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الشرطة العراقي والسد القطري

تشكيل مباراة اليوم

ودفع المديران الفنيان بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الشرطة ضد النصر، أملًا في تسجيل هدف مبكر، وتسهيل مهمة الفريق في تحقيق الفوز، وخطف بطاقة التأهل إلى المواجهة النهائية والمنافسة على لقب البطولة العربية.

النصر في كأس الملك سلمان
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

وجاء تشكيل العالمي في مباراة الشرطة ضد النصر، كالتالي؛ نواف العقيدي، سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالله مادو، أليكس تيليس، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني وكريستيانو رونالدو.

مباراة الشرطة ضد النصر
تشكيل النصر – المصدر @AlNassrFC

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الشرطة العراقي، كالتالي؛ أحمد باسل فاضل، كرار عامر، مناف يونس هاشم، أسو رستم محمد، علاء عبدالزهرة، عبدالمجيد بوبكر، أحمد يحيى محمود، أحمد فرحان مشرف، نينجا إدريسا، فيصل جاسم نافل وأمير صباح خضير.

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